Λευτέρης Πετρούνιας: Η συγκίνησή του για τα τέσσερα μετάλλια της κόρης του στην ενόργανη γυμναστική

Ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση είδαν με περηφάνια τη μεγάλη τους κόρη, τη Σοφία, να ξεχωρίζει στους αγώνες της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, κατακτώντας τέσσερα μετάλλια στην κατηγορία των παγκορασίδων.

Ο Ολυμπιονίκης μοιράστηκε τη χαρά και τη συγκίνησή του μέσα από ανάρτηση στο Instagram, εκφράζοντας την υπερηφάνειά του για τα πρώτα σημαντικά βήματα της κόρης του στον χώρο της γυμναστικής. Στο βίντεο που δημοσίευσε, η μικρή Σοφία φαίνεται να εκτελεί τις ασκήσεις της στο έδαφος και τη δοκό ισορροπίας με ακρίβεια και αυτοπεποίθηση, δείχνοντας το ταλέντο της.

Η ανάρτηση του Λευτέρη Πετρούνια

«Ίσως είναι δυσκολότερο να βλέπω παρά να αγωνίζομαι! Συγχαρητήρια μικρή μου αθλήτρια! Είμαστε περήφανοι για το χαμόγελο σου πάνω απ’όλα! Τελειώσαμε τον αγώνα μας με 2 χρυσά 1 ασημένιο και ένα χάλκινο! Η διαδρομή που ξεκινάει να είναι μαγική γεμάτη συγκινήσεις! Συγχαρητήρια σε όλη την καταπληκτική ομαδάρα του @gymnasticsstarssportsclub και στην προπονήτριά μας», έγραψε ο Λευτέρης Πετρούνιας στην ανάρτησή του.

Το μήνυμα της Βασιλικής Μιλλούση

Η Βασιλική Μιλλούση με μια συγκινητική ανάρτηση που έκανε την παραμονή των αγώνων θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα στήριξης στην κόρη της.

«Για τη μικρή μου αθλήτρια, που αύριο θα ξεκινήσει το ταξίδι της στον πρωταθλητισμό, με την πρώτη της συμμετοχή στην προκριματική φάση της ενόργανης γυμναστικής, στην κατηγορία των παγκορασίδων, στους αγώνες της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας.

Καλή επιτυχία λοιπόν σε αυτόν τον δύσκολο δρόμο που ξεκινάει και κανείς δεν ξέρει μέχρι πού θα φτάσει, γιατί το σημαντικό είναι να νιώσεις αυτή την καθημερινή κούραση, την προσπάθεια, αυτή την πειθαρχία στην καθημερινότητα που γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική αλλά τόσο σημαντική και συναρπαστική, που με λίγα πράγματα μπορεί να συγκριθεί!

Καλή αρχή παιδί μου, εύχομαι ο δρόμος που θα φτιάξεις να είναι αυτός που σε γεμίζει», έγραψε η Βασιλική Μιλλούση.