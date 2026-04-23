MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Διέταξα το Ναυτικό να καταστρέψει κάθε σκάφος που βάζει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

|
THESTIVAL TEAM

Σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επισημαίνει πως έχει διατάξει το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να χτυπήσει κάθε σκάφος (προφανώς ιρανικό) που θα τοποθετήσει νάρκες στη θαλάσσια περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Χωρίς να αναφέρεται ονομαστικά στο Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος επαναλαμβάνει πως οι ΗΠΑ έχουν βυθίσει 159 πολεμικά πλοία της Τεχεράνης και προσθέτει πως έχει ζητήσει από τα αμερικανικά ναρκαλιευτικά να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να καθαρίσουν τα Στενά του Ορμούζ.

Αναλυτικά η ανάρτηση αναφέρει:

«Έχω διατάξει το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών να πυροβολήσει και να καταστρέψει κάθε σκάφος, όσο μικρό κι αν είναι (τα πολεμικά πλοία τους βρίσκονται ΟΛΑ, και τα 159, στον βυθό της θάλασσας!), που τοποθετεί νάρκες στα ύδατα του Στενού του Ορμούζ. Δεν πρέπει να υπάρξει κανένας δισταγμός. Επιπλέον, τα «ναρκαλιευτικά» μας καθαρίζουν το Στενό αυτή τη στιγμή. Δια του παρόντος διατάζω να συνεχιστεί αυτή η δραστηριότητα, αλλά σε τριπλάσιο επίπεδο! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».

ΗΠΑ Ιράν Ντόναλντ Τραμπ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

