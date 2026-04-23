Έλενα Ράπτη: Συνάντηση με τη Βουλευτή Βορείου Τομέα Αθηνών ΝΔ, Ζωή Ράπτη

Στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενας Ράπτη με τη Βουλευτή Βορείου Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας Ζωή Ράπτη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκαν οι βασικές πρωτοβουλίες που υλοποιούνται στο Υπουργείο στο πλαίσιο της προώθησης της ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», το οποίο τίθεται σε εφαρμογή στις 27 Απριλίου, καθώς και στο «Σήμα Διαφορετικότητας» για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, για το οποίο έχει δοθεί παράταση έως τις 15 Μαΐου.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την καταπολέμηση του ρατσισμού, η οποία λειτουργεί από την 1η Μαρτίου, καθώς και το Δίκτυο Δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

Επιπλέον, συζητήθηκε η προετοιμασία καμπάνιας ενημέρωσης και ενδυνάμωσης κοριτσιών και νέων ηλικίας 15 έως 25 ετών, με στόχο την πρόληψη και την προστασία από το φαινόμενο του λεγόμενου «χαπιού βιασμού».

Η Έλενα Ράπτη υπογράμμισε ότι στόχος του Υπουργείου είναι η διαμόρφωση ολοκληρωμένων πολιτικών που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, με έμφαση στην πρόληψη, την προστασία και την ενδυνάμωση των πολιτών.