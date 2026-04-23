ΣΥΡΙΖΑ: Το νέο περιστατικό γυναικοκτονίας στην Κρήτη θέτει όλους προ των ευθυνών τους

«Η 43χρονη Ελευθερία δολοφονήθηκε στην Κρήτη. Μια ακόμα γυναικοκτονία. Μια ακόμα γυναίκα έχασε τη ζωή της, επειδή κάποιος θεώρησε ότι η ζωή της δεν μετράει», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Αυτό το νέο περιστατικό γυναικοκτονίας θέτει όλους προ των ευθυνών τους, όπως και κάθε προηγούμενο: Την Πολιτεία, και άρα την κυβέρνηση, που οφείλει να δημιουργήσει, να ενισχύσει και να στελεχώσει κάθε δομή που θα μπορούσε να παράσχει βοήθεια στην πρόληψη φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας.

Την κυβέρνηση, που πρέπει να σταματήσει να αρνείται να προχωρήσει στη νομική αναγνώριση του όρου “γυναικοκτονία” και να της προσδώσει επιπλέον ποινική απαξία. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και οποιονδήποτε διαθέτει δημόσιο βήμα. Ας σταματήσουν κάποτε οι θανατηφόρες ανοησίες περί εγκλημάτων “πάθους” που συγκαλύπτουν στυγνά εγκλήματα. Εμάς τους ίδιους, ως κοινωνικό σύνολο, ως συζύγους, και κυρίως ως γονείς: ας μεγαλώνουμε τα παιδιά μας διδάσκοντάς τους τον σεβασμό, προς όλους. Ας αναγνωρίσουμε ότι η έμφυλη βία πρέπει να ξεριζωθεί και ας εφαρμόσουμε τις απαιτούμενες πολιτικές», τονίζει και καταλήγει:

«Ας είναι η Ελευθερία, το τελευταίο θύμα».