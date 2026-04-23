Βελόπουλος: Αντί η κυβέρνηση να κωδικοποιεί το νόμο για τις επενδύσεις, προσθέτει και αφαιρεί άρθρα για να γίνει δυσκολότερο

«Έχετε φέρει ένα τεράστιο νομοσχέδιο, στο οποίο αντί να κωδικοποιήσετε το νόμο για τις επενδύσεις, προσθέτετε και αφαιρείτε άρθρα για να γίνει δυσκολότερο. Βάζετε τον μικρό επιχειρηματία να πληρώνει παράβαλα για να έχετε έσοδα», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Βελόπουλος στη Βουλή, κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, χαρακτήρισε «ψίχουλα» τα νέα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας: «Βλέπουμε ότι γίνεται λόγος για ρύθμιση των παλαιών οφειλών σε 72 δόσεις (για οφειλές έως 31/12/2023), δεν μεταφέρονται οφειλές που έχουν ήδη ρυθμιστεί, ενώ το επιτόκιο ορίζεται στο 5,84%. Και με τις μέχρι τώρα προσαυξήσεις τι θα γίνει; Αν θέλετε να λύσετε το πρόβλημα, πάρτε το πρόγραμμά μας, που προβλέπει ρύθμιση με 120 δόσεις και διαγραφή των πανωτοκίων».

Παράλληλα, ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε ότι «πατριωτισμός δεν είναι να μοιράζεις χρήμα με την μορφή επιδομάτων που προέρχονται από φόρους ή από δανεικά», αλλά «να παράγεις πλούτο» ενώ εκτίμησε ότι αν «συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν θα έχουμε δράματα και στον τουρισμό».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κατήγγειλε «νέο σκάνδαλο με τις άδειες των περιφερειακών σταθμών», λέγοντας: «Μέχρι χθες πίστευα ότι τη χώρα κυβερνά ο Σπύρος, σήμερα συνειδητοποιώ ότι κυβερνά ο κουμπάρος του Σπύρου. Και ρωτώ: Θέλετε να κλείσετε εντελώς την περιφέρεια; Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο υπάρχουν φωτογραφικές διατάξεις που ευνοούν τον κουμπάρο του Σπύρου.

Το άρθρο 8 με τίτλο “ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ” δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις που λειτουργούν τηλεοπτικό σταθμό, να εφαρμόσουν την δυνατότητα απόσχισης του κλάδου. Δηλαδή τα χρέη τα φορτώνει στον κόκορα, στους Έλληνες.

Το άρθρο 9 με τίτλο “ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ”, επιτρέπει από την αιτούμενη αδείας εταιρεία να διεκδικήσει μια άδεια ενημερωτικού χαρακτήρα και μια μη ενημερωτικού σε άλλη περιφέρεια. Μιλάμε για κανονική φωτογραφία του κουμπάρου του Σπύρου.

Το άρθρο 22 με τίτλο “ΔΙΚΤΥΩΣΗ” επιτρέπει δικτύωση μεταξύ μόνο 2 τηλεοπτικών σταθμών, διαφορετικών περιφερειών με μέγιστη διάρκεια 6 ωρών ημερησίως. Πάλι ο κουμπάρος του Σπύρου από πίσω. Έχουμε δηλαδή ένα και μόνον MEDIA GROUP, το οποίο έχει σε λειτουργία 4 τηλεοπτικούς σταθμούς σε διαφορετικές περιφέρειες, εκ των οποίων 2 ενημερωτικούς και 2 μη ενημερωτικούς. Ο δε επιχειρηματίας-κουμπάρος διατυμπανίζει όπου βρεθεί πως έχει κουμπάρο μεγάλο υπουργό της κυβέρνησης. Να σημειώσω πάντως, ότι 58 τηλεοπτικοί σταθμοί διαφωνούν με αυτό το ν/σ και μόλις 4 συμφωνούν. Ρε τους κουμπάρους… δεν κυβερνά ο πρωθυπουργός αλλά οι κουμπάροι. Αυτούς τους νόμους θα τους καταργήσει η Ελληνική Λύση. Είναι παράνομοι και είναι και πρόστυχοι».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, ολοκληρώνοντας την ομιλία του, απευθύνθηκε στους Έλληνες, τους οποίους κάλεσε στις επόμενες εθνικές εκλογές να στηρίξουν την Ελληνική Λύση. «Απευθύνομαι στον Έλληνα: Έλληνα, θα παραμένεις σκλάβος, όσο θα κάθεσαι και θα περιμένεις κάποιον άλλον να σε απελευθερώσει. Στις εκλογές ψήφισε και απελευθερώσου. Ψήφισε Ελληνική Λύση, την μοναδική λύση», ανέφερε.