Θα πέσουν τα… τσιμέντα στο Παλέ: Παρών και ο Νίκος Γκάλης μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Άρης-Πανιώνιος

Ο Νίκος Γκάλης αποδέχθηκε την πρόσκληση της ΚΑΕ Άρης και θα παρευρεθεί στο “Nick Galis Hall” το Σάββατο (25/04, 18:15) για να παρακολουθήσει μαζί με τον Ρίτσαρντ Σιάο και τα αδέρφια Αντετοκούνμπο τον αγώνα με τον Πανιώνιο.

Ο Γκάλης θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον οποίο έχει βρεθεί ξανά στο παρελθόν, με πιο πρόσφατη αντάμωσή τους το forum, που είχε πραγματοποιηθεί στην Αθήνα με πρωτοβουλία της οικογένειας Αντετοκούνμπο, όπου ο «γκάνγκστερ» ήταν ο επίτιμος καλεσμένος.

Ο Νίκος Γκάλης θα συναντηθεί ξανά και με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, τον Ρίτσαρντ Σιάο, έπειτα από την πρώτη τους γνωριμία στις αρχές του περασμένου Οκτώβρη στο παιχνίδι με τους Χάμπουργκ Τάουερς για το EuroCup στο Παλέ.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 λεπτά πριν

Κυρανάκης: 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη στο τέλος του καλοκαιριού

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συγγραφείς απ’ όλο τον κόσμο δίνουν ραντεβού στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Ο Τρινκιέρι στο Παλατάκι για τον σπουδαίο πρώτο τελικό με την Μπιλμπάο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μονοκατοικία στο Κρυονέρι – Επί τόπου η Πυροσβεστική

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Ο Μακρόν δημοσίευσε φωτογραφία Γάλλου στρατιώτη που σκοτώθηκε μετά από επίθεση της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Τραγωδία στην Ιταλία: Μητέρα πήδηξε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου με τα τρία παιδιά της