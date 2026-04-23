Κινέζος τραγούδησε το “Παραμυθιάζομαι” του Παντελίδη και έγινε χαμός στο TikTok – Τα σχόλια που δέχτηκε – Δείτε βίντεο

Ένα κομμάτι του Παντελή Παντελίδη και πιο συγκεκριμένα το «Παραμυθιάζομαι» επεδίωξε να τραγουδήσει ένας Κινέζος στο TikTok.

O Dominik που ζει στην Πάφο, όπως αναφέρει ο ίδιος στα social media, δημοσίευσε την Τετάρτη 22 Απριλίου ένα βίντεο, στο οποίο προσπαθεί να ερμηνεύσει ελληνικό στίχο και ειδικότερα Παντελή Παντελίδη.

«Μήπως μόλις προσέβαλα ολόκληρη την ελληνική γλώσσα;» σημείωσε ο Κινέζος στην λεζάντα της δημοσίευσής του, εκφράζοντας μία σκέψη του σχετικά με την επιλογή να τραγουδήσει ένα ελληνικό κομμάτι.

@dominiklovepaphos #cyprustiktok #greekmusic #pantelispantelidis #foreignerspeakinggreek #funny ♬ 原創音樂 – dominiklovepaphos

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια στήριξης για πολίτες και επιχειρήσεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι ο 48χρονος και η 20χρονη για την ψεύδη δήλωση πατρότητας σε νεογέννητο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 18 ώρες πριν

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το “ύστατο χαίρε” στον σπουδαίο ηθοποιό Στέφανο Ληναίο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Ράμα: Έχουμε μία σημαντική ευκαιρία να λύσουμε εκκρεμή ζητήματα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Με τα γνωστά προβλήματα η προετοιμασία για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ζελένσκι: Αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν, υπάρχει κίνδυνος στην εξασφάλιση συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας από τις ΗΠΑ