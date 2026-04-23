MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Μαρίλια Μητρούση: Μου έλειπαν οι γονείς μου σαν παιδί, μετρούσα τις μέρες, ήταν δύσκολο

|
THESTIVAL TEAM

Τη Μαρίλια Μητρούση φιλοξένησε η Αθηναϊς Νέγκα στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή “Καλύτερα αργά” που προβλήθηκε, τη νύχτα της Τετάρτης, στο πρόγραμμα του Action 24.

“Μου είχε πει ο μπαμπάς σου, πολλές φορές, να σε ρωτήσω πως ήταν το να μεγαλώνεις με δυο γονείς που είχαν και θέατρο;” ρώτησε χαρακτηριστικά η οικοδέσποινα της εκπομπής για να αποκριθεί η καλεσμένη της ως εξής. “Σου λείπουν οι γονείς σου σαν παιδί, αυτό είναι το σίγουρο”.

“Δηλαδή εγώ μετρούσα τις μέρες να ‘ρθει Σαββατοκύριακο, όχι για να πάω σε ένα παιδικό πάρτι ή σε έναν παιδότοπο αλλά για να με πάρουν μαζί τους. Είχα φτιάξει τον δικό μου παιδότοπο στο θέατρο. Νομίζω ότι είναι μια ευαίσθητη ηλικία αυτή, να μεγαλώνεις τα παιδιά σε τόσο μικρή ηλικία δηλαδή, γιατί ουσιαστικά θέλεις τους γονείς σου. Το παιδί θέλει τον γονιό του, στα πέντε ή στα έξι του, οπότε ήταν δύσκολο”.

“Έλειπαν πολλές ώρες γιατί ο μπαμπάς μου έτρεχε και το θέατρο ο ίδιος, δεν είναι ότι είχαν απλώς το ωράριο ενός ηθοποιού” συμπλήρωσε, επίσης, η Μαρίλια Μητρούση στο talk show με την Αθηναϊδα Νέγκα στο Action 24.

“Όταν έχεις μόνο το Σαββατοκύριακο για να τους δεις, γυρνάς σε ένα σπίτι το οποίο είναι άδειο εκ των πραγμάτων και το μόνο που σου μένει είναι ένα μεσημεριανό, που ενώνει την οικογένεια κάπως, δεν το έχεις όμως. Έτσι, αποφάσισα και γω να πάω στον παππού μου και στη γιαγιά μου, που έμεναν από πάνω και έτσι κι αλλιώς τρώγαμε μαζί τα μεσημέρια”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΣΧΕΣΕΙΣ 9 ώρες πριν

Girlfriend fluffer: Όταν προετοιμάζετε τον σύντροφό σας για την επόμενη σχέση του, χωρίς να το καταλαβαίνετε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Μηταράκης: Δεν στέκει νομικά η άρση ασυλίας μου, αλλά ζητώ να αρθεί για να μη μείνει καμία σκιά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Τραγικό τέλος στην Κρήτη: Βρέθηκε νεκρή η 43χρονη Ελευθερία που είχε εξαφανιστεί

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 21 ώρες πριν

Στην Ιταλία ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης για τον “Κήπο των Δικαίων” – Συνάντηση με τον Δήμαρχο Μιλάνου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Πιερρακάκης: Πάνω από το αναμενόμενο το πρωτογενές πλεόνασμα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Πρωτομαγιά: Εικοσιτετράωρη απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων προκήρυξε η ΠΝΟ