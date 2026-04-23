Μαρίλια Μητρούση: Μου έλειπαν οι γονείς μου σαν παιδί, μετρούσα τις μέρες, ήταν δύσκολο

Τη Μαρίλια Μητρούση φιλοξένησε η Αθηναϊς Νέγκα στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή “Καλύτερα αργά” που προβλήθηκε, τη νύχτα της Τετάρτης, στο πρόγραμμα του Action 24.

“Μου είχε πει ο μπαμπάς σου, πολλές φορές, να σε ρωτήσω πως ήταν το να μεγαλώνεις με δυο γονείς που είχαν και θέατρο;” ρώτησε χαρακτηριστικά η οικοδέσποινα της εκπομπής για να αποκριθεί η καλεσμένη της ως εξής. “Σου λείπουν οι γονείς σου σαν παιδί, αυτό είναι το σίγουρο”.

“Δηλαδή εγώ μετρούσα τις μέρες να ‘ρθει Σαββατοκύριακο, όχι για να πάω σε ένα παιδικό πάρτι ή σε έναν παιδότοπο αλλά για να με πάρουν μαζί τους. Είχα φτιάξει τον δικό μου παιδότοπο στο θέατρο. Νομίζω ότι είναι μια ευαίσθητη ηλικία αυτή, να μεγαλώνεις τα παιδιά σε τόσο μικρή ηλικία δηλαδή, γιατί ουσιαστικά θέλεις τους γονείς σου. Το παιδί θέλει τον γονιό του, στα πέντε ή στα έξι του, οπότε ήταν δύσκολο”.

“Έλειπαν πολλές ώρες γιατί ο μπαμπάς μου έτρεχε και το θέατρο ο ίδιος, δεν είναι ότι είχαν απλώς το ωράριο ενός ηθοποιού” συμπλήρωσε, επίσης, η Μαρίλια Μητρούση στο talk show με την Αθηναϊδα Νέγκα στο Action 24.

“Όταν έχεις μόνο το Σαββατοκύριακο για να τους δεις, γυρνάς σε ένα σπίτι το οποίο είναι άδειο εκ των πραγμάτων και το μόνο που σου μένει είναι ένα μεσημεριανό, που ενώνει την οικογένεια κάπως, δεν το έχεις όμως. Έτσι, αποφάσισα και γω να πάω στον παππού μου και στη γιαγιά μου, που έμεναν από πάνω και έτσι κι αλλιώς τρώγαμε μαζί τα μεσημέρια”.