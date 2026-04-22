Ισραηλινοί εισήλθαν στη Συρία πριν συλληφθούν από τον ισραηλινό στρατό

Περίπου 40 Ισραηλινοί εισήλθαν σήμερα για σύντομο χρονικό διάστημα στη Συρία πριν συλληφθούν από τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος “καταδίκασε έντονα το περιστατικό αυτό”.

Σύμφωνα με το δημόσιο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Kan, πρόκειται για ακτιβιστές που ανήκουν στην ομάδα “Οι πρωτοπόροι της Μπασάν” που υποστηρίζει την ίδρυση ισραηλινών οικισμών στη νότια Συρία.

Αρχικά είχαν συγκεντρωθεί κοντά στα σύνορα, πριν εισέλθουν στο συριακό έδαφος σε βάθος μερικών εκατοντάδων μέτρων, σύμφωνα με τον στρατό, ο οποίος αναφέρει ότι τους παρέδωσε στην αστυνομία.

Ο στρατός δήλωσε ότι “καταδικάζει έντονα το περιστατικό αυτό και υπογραμμίζει τη βαρύτητά του, το οποίο συνιστά ποινικό αδίκημα που θέτει σε κίνδυνο αμάχους όπως και στρατιώτες”.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Kan ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ εικόνες που δείχνουν αυτούς τους ακτιβιστές να καταφεύγουν πάνω σε μια σκεπή, κοντά στο συριακό χωριό Χάντερ.

Η εφημερίδα Times of Israel γράφει ότι οι ακτιβιστές οχυρώθηκαν μέσα σε ένα κτίριο.

“Οι πρωτοπόροι της Μπασάν” ανάρτησαν στην πλατφόρμα Χ μια φωτογραφία που δείχνει τους ακτιβιστές τους πάνω στη σκεπή αυτή αναφέροντας: “χωρίς εποικισμό από πολίτες, η στρατιωτική παρουσία δεν θα κρατήσει για πολύ. Είμαστε εδώ μέχρι να αφήσουν τις οικογένειές μας να έρθουν για να ζήσουν εδώ”.

Σύμφωνα με την Times of Israel, η ομάδα αποτελείτο από δεξιούς ακτιβιστές που ζητούν την ίδρυση ισραηλινών οικισμών στην περιοχή των συνόρων με τη Συρία, όπου το Ισραήλ έχει αναλάβει τον έλεγχο.

Σύμφωνα με το Kan, δεν είναι η πρώτη φορά που η ομάδα αυτή εισέρχεται στη συριακή πλευρά. Τις τελευταίες φορές, δεν υπήρχε επίσημη καταδίκη, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Μετά την πτώση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024 και την ανάληψη της εξουσίας από έναν ισλαμιστικό συνασπισμό στη Συρία, το Ισραήλ έστειλε στρατεύματα σε μια ουδέτερη ζώνη που ελέγχεται από τον ΟΗΕ, ο οποίος χωρίζει τις ισραηλινές και τις συριακές δυνάμεις στα υψίπεδα του Γκολάν.

Το Ισραήλ, που διεκδικεί μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στη νότια Συρία, διεξάγει εδώ και έναν χρόνο εκατοντάδες πλήγματα και επιδρομές στη γειτονική του χώρα.

Το Ισραήλ είχε πάρει το μεγαλύτερο μέρος των υψιπέδων αυτών στη Συρία κατά τη διάρκεια του αραβοϊσραηλινού πολέμου του 1967, στη συνέχεια προσάρτησε τις περιοχές που είχε υπό τον έλεγχό του.

Ο ισραηλινός εποικισμός που συνεχίζεται σήμερα στη Δυτική Όχθη καταγγέλλεται τακτικά από τον ΟΗΕ ως παράνομος βάσει του διεθνούς δικαίου και ως ένα από τα βασικά εμπόδια σε μια λύση για διαρκή ειρήνη μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, καθώς εμποδίζει την ίδρυση βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους.

Περίπου 500.000 Ισραηλινοί ζουν σε εβραϊκούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μεταξύ τριών εκατομμυρίων Παλαιστινίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ