MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Χριστίνα Αλούπη: Δεν νιώθω άνετα να μιλάω σε κάθε συνέντευξη για την κακοποίηση

|
THESTIVAL TEAM

Η Χριστίνα Αλούπη παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα, το πρωινό της Τετάρτης, όπως παρακολουθήσαμε στο πρόγραμμα του Alpha. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε με φειδώ στην κακοποίηση που κλήθηκε να διαχειριστεί σε προηγούμενη της σχέση.

Πιο συγκεκριμένα, η Χριστίνα Αλούπη παραδέχθηκε πως “αυτό ήταν κάτι πολύ αυθόρμητο που είπα. Δεν νιώθω και πολύ άνετα να μιλάω σε κάθε συνέντευξη γι’ αυτό. Στεναχωρήθηκα, λίγο, γιατί όποιος ακούει προς τα έξω μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει”.

“Κανένας άνθρωπος, που ακούει μια εξομολόγηση, δεν μπορεί να κρίνει και να πει “έλα μωρέ, τι πέρασες εσύ;”. Κανείς δεν ξέρει τι πραγματικά περάσαμε. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται με πολύ ευαισθησία και να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους που περνάνε κάτι δύσκολο”.

“Η πιο περίεργη πρόταση που ‘χω δεχθεί, δεν ήταν τηλεοπτική, ήταν… να τραγουδήσω! Να κάνω CD. Και με το που μου το είπε, “ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν χρειάζεται καν να κάνουμε ραντεβού για να το συζητήσουμε, δεν θα μπορέσω ποτέ να το υποστηρίξω αυτό στη ζωή μου” απάντησα” πρόσθεσε, επίσης, η Χριστίνα Αλούπη στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις στην εκπομπή του Alpha.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

