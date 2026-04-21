Παρατείνει ο Τραμπ την εκεχειρία, μέχρι το Ιράν να καταθέσει την πρότασή του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι θα παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν, έως ότου η Τεχεράνη καταθέσει πρόταση για τον οριστικό τερματισμό της σύγκρουσης.

«Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση του Ιράν είναι σοβαρά διχασμένη, κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη, και κατόπιν αιτήματος του στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ και του πρωθυπουργού του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, μας ζητήθηκε να αναστείλουμε την επίθεσή μας κατά του Ιράν μέχρις ότου οι ηγέτες και οι εκπρόσωποί του καταθέσουν μια ενιαία πρόταση» έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο ίδιος ανέφερε ότι έδωσε εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις «να συνεχίσουν τον αποκλεισμό και, σε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα, να παραμείνουν έτοιμες και ικανές να δράσουν».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η εκεχειρία, η οποία επρόκειτο να λήξει τις επόμενες ώρες, «θα παραταθεί έως ότου υποβληθεί η σχετική πρόταση και ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο».

Tasnim: Το Ιράν δεν θα προσέλθει στις διαπραγματεύσεις της Τετάρτης

Το Ιράν ενημέρωσε, μέσω του Πακιστάν, ότι δεν θα συμμετάσχει στον προγραμματισμένο γύρο συνομιλιών την Τετάρτη (22/4) στο Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο επικαλείται «καλά ενημερωμένες πηγές».

Με τον τρόπο αυτό, το Ιράν στέλνει το μήνυμα πως δεν υπάρχουν προοπτικές συμμετοχής στις διαπραγματεύσεις, πρόσθεσε η αναφορά.

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι θεωρούν τις διαπραγματεύσεις σε αυτό το στάδιο «χάσιμο χρόνου, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εμποδίζουν οποιαδήποτε βιώσιμη συμφωνία» και δεν έχουν αποσύρει τις «υπερβολικές απαιτήσεις» που διατύπωσαν κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου των συνομιλιών, σημειώνει το Tasnim.

Το Ιράν θα μπορούσε να συμμετάσχει σε συνομιλίες, εάν η Ουάσινγκτον εγκαταλείψουν τις απειλές

Την ίδια ώρα, κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως το Ιράν θα μπορούσε να συμμετάσχει σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν εάν η Ουάσινγκτον εγκαταλείψει την τακτική των πιέσεων και των απειλών, συμπληρώνοντας πως η Τεχεράνη απορρίπτει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων που αποσκοπούν σε συνθηκολόγηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο αξιωματούχος ανέφερε πως το Πακιστάν, το οποίο έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή, συνεχίζει τις προσπάθειές του προκειμένου να πείσει τις ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και να απελευθερώσουν το υπό ιρανική σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Touska, στο οποίο αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έκαναν ρεσάλτο την Κυριακή.

Κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι «εγείρει καθημερινά νέα εμπόδια αντί να επιλύει τις διαφορές» προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ