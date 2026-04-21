Γιώργος Γρηγοριάδης: Έχω περάσει περισσότερες ώρες στον ΑΝΤ1 απ’ ό,τι στο σπίτι μου

Για το ενδεχόμενο να τον δούμε στο μέλλον να επιστρέφει στον ΑΝΤ1, το κανάλι από όπου ξεκίνησε τη μακρόχρονη πορεία του στα media, ρωτήθηκε ο Γιώργος Γρηγοριάδης. Ο δημοσιογράφος, που φέτος εντάχθηκε στο δυναμικό του Action24, απαντά και για τα σχέδιά του αναφορικά με την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

«Δύσκολο ερώτημα. Ήμουν 25 χρόνια εκεί (στον ΑΝΤ1). Είμαι 50 χρονών άνθρωπος και τα 25 τα έχω περάσει στον ΑΝΤ1. Έχω περάσει περισσότερες ώρες στο κανάλι απ’ ό,τι έχω περάσει στο σπίτι μου με την οικογένειά μου», επισημαίνει ο Γιώργος Γρηγοριάδης και συμπληρώνει:

«Όταν λέω ότι ο ΑΝΤ1 είναι για μένα δεύτερη οικογένεια, το εννοώ».

«Είναι νωρίς νομίζω ακόμη να συζητάμε για την επόμενη σεζόν. Είμαι πολύ καλά στο Action24, σέβομαι το κανάλι που μου έχει δώσει αυτή την ευκαιρία. Θα τα δούμε όλα στην πορεία», καταλήγει στις σύντομες δηλώσεις του ο Γιώργος Γρηγοριάδης.