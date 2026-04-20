Χαϊδάρι: Ολοκληρώθηκε η χειρουργική επέμβαση στην 13χρονη που έπεσε από τον 1ο όροφο σχολείου

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 13χρονη μαθήτρια στο Χαϊδάρι, η οποία έπεσε από τον 1ο όροφο σχολείου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του debater.gr ολοκληρώθηκε το πολύ δύσκολο χειρουργείο, στο οποίο υποβλήθηκε η ανήλικη μαθήτρια, η οποία πλέον μεταφέρεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στην εντατική, όπου θα νοσηλευτεί διασωληνωμένη.

Αρχικά, η 13χρονη μαθήτρια στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου μεταφέρθηκε στο “Αττικόν” όπου διασωληνώθηκε και στην συνέχεια στα επείγοντα το Νοσοκομείο Παίδων “Αγία Σοφία”. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έχει υποστεί εγκεφαλικό οίδημα και γι’ αυτό εισήχθη εσπευσμένα στο χειρουργείο.

Μαρτυρία καθηγήτριας που μίλησε στο MEGA αναφέρει ότι όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Το κορίτσι είχε ανέβει στη σκάλα, γλίστρησε προς τα πίσω, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και έπεσε στο κενό.

«Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιο ατύχημα. Το κορίτσι μιλούσε με κάποια παιδιά εκείνη την στιγμή ενώ νωρίτερα είχαμε πει σε έναν άλλο μαθητή να μην κάθεται εκεί και έφυγε. Δεν πρόλαβε κάποιος να της πει να φύγει και σε κλάσματα δευτερολέπτων γλίστρησε προς τα πίσω. Ακούστηκαν φωνές από τους μαθητές και βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε, κάποια παιδιά έτρεξαν στο γραφείο και μας είπαν ότι η μαθήτρια έπεσε από τα κάγκελα», δήλωσε.

«Δεν μιλούσε, προσπαθούσαμε να της μιλήσουμε αλλά δεν ανταποκρινόταν. Στο συγκεκριμένο σημείο κάθε μέρα κάθονται αρκετά παιδιά. Σε όλους γινόταν συστάσεις να μη κάθονται στα κάγκελα», ανέφερε.

«Ήμουν σούπερ μάρκετ. Με ειδοποίησαν από το σχολείο ότι έπεσε, δεν ήξερα τίποτα. Δεν ξέρουμε κάτι ακόμη, αυτήν την ώρα χειρουργείται, περιμένουμε να δούμε τι θα πουν οι γιατροί», είπε η μητέρα της 13χρονης.

Σύμφωμα με πληροφορίες, το παιδί ζαλίστηκε και έπεσε από κουπαστή πρώτου ορόφου. Στο σχολείο θα μεταβούν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί για την υποστήριξη των υπόλοιπων μαθητών τις επόμενες ημέρες.

Η άτυχη μαθήτρια νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και χτυπήματα στο σώμα και πέρασε άμεσα την πόρτα του χειρουργείου. Οι πρώτες πληροφορίες από το νοσοκομείο “Παίδων” αναφέρουν ότι διαπιστώθηκαν εγκεφαλικό οίδημα και κάταγμα λεκάνης.

Στο νοσοκομείο μετέβη και η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη για να ενημερωθεί άμεσα για την κατάσταση υγείας του παιδιού. Καθηγητές υποστηρίζουν σύμφωνα πληροφορίες ότι η μαθήτρια ήταν στα κάγκελα πάνω και κουνιόταν.