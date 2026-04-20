Θεσσαλονίκη: Έρχεται αγώνας δρόμου στη μνήμη του Νάσου Κωνσταντίνου

Αγώνας δρόμου και πορεία μνήμης θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, στη μνήμη του Νάσου Κωνσταντίνου και όλων των αδικοχαμένων φιλάθλων.

Συγκεκριμένα, θα διεξαχθεί Δρόμος Υγείας και Φιλίας 3χλμ και παράλληλα Πορεία Μνήμης 2χλμ, με πρωτοβουλία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Πέρα από τα Όρια» με την υποστήριξη της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος».

Το σύνολο του προγράμματος της διοργάνωσης ακολουθεί τους όρους του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και Αγώνων του ΣΕΓΑΣ και διεξάγεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου World Athletics.

Η διοργάνωση διεξάγεται στη Μνήμη του Νάσου Κωνσταντίνου και όλων των αδικοχαμένων φιλάθλων

Εξυμνεί το φίλαθλο πνεύμα

Καταδικάζει τη βία από όπου κι αν προέρχεται

Προάγει την υιοθέτηση του υγιούς τρόπου διαβίωσης. Ο αθλητισμός υγείας επιδρά θετικά στη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας, του επιπέδου ευτυχίας και της ποιότητας ζωής

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης θα διεξαχθεί ως εξής:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Κυριακή 10 Μαΐου 2026

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΟΡΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ 2χλμ



Ώρα: 13:00

Αφετηρία: Γήπεδο Τούμπας

Τερματισμός: Μνημείο Νάσου Κωνσταντίνου, Οδός Αγίου Δημητρίου

Περιγραφή της διαδρομής:

Εκκίνηση: Γήπεδο Τούμπας Οδός Μικράς Ασίας Οδός Διογένους Οδός Σκύρου Οδός Γρηγορίου Λαμπράκη Τερματισμός: Οδός Αγίου Δημητρίου

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδρομή μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης: https://peraapotaoria.gr/

Δρόμος Υγείας και Φιλίας 3χλμ

Ώρα: 14:00

Αφετηρία: Μνημείο Νάσου Κωνσταντίνου, Αγίου Δημητρίου

Τερματισμός: Γήπεδο Τούμπας

Περιγραφή της διαδρομής:

Εκκίνηση: Οδός Αγίου Δημητρίου Οδός Γρηγορίου Λαμπράκη Οδός Σκύρου Οδός Διογένους Οδός Μικράς Ασίας Τερματισμός: Γήπεδο Τούμπας

