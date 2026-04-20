Έρευνα: Γιατί η στάση σώματος μπορεί να είναι το κλειδί για τη μακροζωία

Η σωστή στάση του σώματος είναι κάτι που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ακούσει από μικροί («στάσου ίσια»), αλλά σπάνια σκεφτόμαστε τι πραγματικά σημαίνει για την υγεία μας. Σήμερα όμως, επανέρχεται δυναμικά στη συζήτηση γύρω από την υγεία και τη μακροζωία.

Σύμφωνα με ειδικούς, το πώς στεκόμαστε δεν αφορά μόνο την εικόνα, αλλά συνδέεται άμεσα με το πώς λειτουργεί ο οργανισμός μας συνολικά. Η κακή στάση σώματος, που συχνά προκύπτει από πολύωρη στάση μπροστά στον υπολογιστή, μπορεί με τον χρόνο να περιορίσει την κινητικότητα και να επηρεάσει την καθημερινότητά μας, από τις πιο απλές κινήσεις μέχρι τη σωματική δραστηριότητα.

Όπως εξηγούν ειδικοί στον χώρο της φυσικοθεραπείας, όταν το σώμα δεν βρίσκεται σε σωστή ευθυγράμμιση, μειώνεται σταδιακά η λειτουργικότητα των μυών και των αρθρώσεων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσκαμψία, πόνους αλλά και περιορισμό στην κίνηση, στοιχεία που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής όσο μεγαλώνουμε.

Σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις, η κακή στάση σώματος μπορεί να επηρεάσει ακόμη και βασικές λειτουργίες, όπως η αναπνοή, καθώς περιορίζεται η ικανότητα του θώρακα να λειτουργεί σωστά. Αυτό σημαίνει λιγότερο οξυγόνο, λιγότερη ενέργεια και συνολικά μια πιο επιβαρυμένη καθημερινότητα.

Δεν είναι τυχαίο ότι η στάση σώματος συνδέεται πλέον με τη μακροζωία. Η σωστή ευθυγράμμιση βοηθά στη διατήρηση της ισορροπίας, της δύναμης και της ευλυγισίας, στοιχεία που είναι καθοριστικά για να παραμένουμε ενεργοί με τα χρόνια.

Ταυτόχρονα, η σύγχρονη καθημερινότητα, με πολλές ώρες καθιστικής ζωής και κακή εργονομία, έχει φέρει το θέμα πιο έντονα στο προσκήνιο. Η στάση σώματος δεν είναι κάτι σταθερό, αλλά μια συνήθεια που διαμορφώνεται μέσα στη μέρα, από το πώς καθόμαστε μέχρι το πώς κινούμαστε.

Τελικά, η σημασία της δεν βρίσκεται μόνο στο «πώς φαινόμαστε», αλλά στο πώς νιώθουμε και πώς κινούμαστε με το πέρασμα του χρόνου και αυτός είναι ο λόγος που θεωρείται πλέον ένας από τους βασικούς παράγοντες ευεξίας και μακροχρόνιας υγείας.

Πηγή: marieclaire.gr