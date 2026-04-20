Τάισον: Μαζί στα εύκολα και τα δύσκολα, χρόνια πολλά ΠΑΟΚάρα!

Ο Τάισον με ανάρτησή του στα social media, έστειλε τις δικές του ξεχωριστές ευχές για την συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΟΚ.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, δεν έχει κρύψει το μεγάλο δέσιμο που έχει αποκτήσει με τον Δικέφαλο και σε λίγες λέξεις εξέφρασε όλα τα συναισθήματα που αισθάνεται αποτελώντας μέλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ.

«Χρόνια πολλά ΠΑΟΚάρα!

Είσαι τρέλα μες το μυαλό, μια γλυκιά τρέλα που ζω κάθε μέρα από τη πρώτη στιγμή που πάτησα το πόδι μου εδώ. Σε ευχαριστώ που μου επιτρέπεις να είμαι μέρος αυτής της μοναδικής τρέλας, κομμάτι της οικογένειάς σου.

Μαζί στα εύκολα και στα δύσκολα. Μόνο ΠΑΟΚ!», ανέφερε στο μήνυμά ευχών του ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός του Δικεφάλου.

