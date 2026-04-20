Γιώργος Μυλωνάκης: Παραμένει διασωληνωμένος για 5η ημέρα – Σταθερή αλλά κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του

Για πέμπτο συνεχόμενο 24ωρο παραμένει νοσηλευόμενος ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που υπέστη μετά τη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σταθερή αλλά κρίσιμη, με τους γιατρούς να επισημαίνουν ότι τα επόμενα 24ωρα θα είναι καθοριστικά.

Οι θεράποντες ιατροί τονίζουν πως τα επόμενα 24ωρα είναι ιδιαίτερα κρίσιμα, καθώς υπάρχουν κάποιες δοκιμασίες που πρέπει να ξεπεράσει με τον ο γιατρός που τον χειρούργησε να επισημαίνει πως τουλάχιστον οι επόμενες 10 ημέρες θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμες.

Καθημερινά στο πλάι του βρίσκονται συγγενείς και φίλοι. Tις τελευταίες ημέρες, τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και στενοί του συνεργάτες, τον επισκέπτονται προκειμένου να ενημερωθούν για την κατάσταση της υγείας του, το πως εξελίσσεται.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μυλωνάκης κατέρρευσε κατά τη διάρκεια πρωινής σύσκεψης της Τετάρτης (15/4) στο Μέγαρο Μαξίμου.