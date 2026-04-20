Οκτώ τρόφιμα που δεν πρέπει να βάζετε ποτέ στο ψυγείο

Η πεποίθηση πως όλα τα φαγητά διατηρούνται για περισσότερο καιρό μέσα στο ψυγείο είναι εντελώς λανθασμένη καθώς σε μερικά τρόφιμα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Όσο πιο πολύ τα αφήνετε στο ψυγείο τόσο πιο γρήγορα χαλάνε. Ας δούμε μερικά από αυτά καθώς και τρόπους για να τα διατηρείτε φρέσκα για περισσότερο.

Κρεμμύδια Η υγρασία που υπάρχει μέσα στο ψυγείο κάνει τα κρεμμύδια να μουχλιάζουν πιο γρήγορα. Διατηρήστε τα εκτός ψυγείου σε ξηρό και δροσερό μέρος. Μάλιστα, μην πέσετε στη συχνή παγίδα να τα βάλετε κοντά στις πατάτες, γιατί όταν αυτά τα δύο τρόφιμα έρχονται σε επαφή χαλάνε πολύ πιο γρήγορα.


Καφές Αν και ο καφές κρατάει το άρωμά του όταν βρίσκεται σε χαμηλή θερμοκρασία, μην τον αποθηκεύετε ποτέ στο ψυγείο. Yπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πάρει τη γεύση των τροφών που είναι γύρω του. Αν θέλετε να αποθηκεύσετε μεγάλες ποσότητες καφέ, τότε βάλτε τις μέσα στον καταψύκτη αλλιώς διατηρήστε τον καφέ σας σε ένα στεγανό βάζο σε δροσερό και σκοτεινό μέρος.

Βασιλικός Ο βασιλικός δεν πρέπει να φυλάσσεται στο ψυγείο. Είναι προτιμότερο να τον βάζετε μέσα σε ένα ποτήρι με δροσερό νερό όπως θα κάνατε με οποιοδήποτε λουλούδι. Μέσα στο ψυγείο μαραίνεται πιο γρήγορα και απορροφάει μυρωδιές από άλλα τρόφιμα.


Ελαιόλαδο Το ελαιόλαδο δεν πρέπει να μπαίνει ποτέ στο ψυγείο εκτός κι αν θέλετε να το μετατρέψετε σε βούτυρο. Το λάδι σε χαμηλές θερμοκρασίες αρχίζει να συμπυκώνεται και να χάνει τις ιδιότητές του. Διατηρήστε το και αυτό σε σκοτεινό και δροσερό μέρος.

Μέλι Το μέλι είναι ίσως το μοναδικό τρόφιμο που δεν χαλάει ποτέ αρκεί να διατηρηθεί καλά κλειστό σε θερμοκρασία δωματίου. Αποφύγετε να το βάλετε μέσα στο ψυγείο γιατί θα χάσει την απαλή υφή του και ενδεχομένως να χαλάσει.

Ψωμί Το ψωμί μέσα στο ψυγείο στεγνώνει πολύ γρήγορα και δεν διατηρείται φρέσκο και μαλακό. Είναι καλύτερα να το διατηρείτε εκτός ψυγείου, εκτός αν πρόκειται για φέτες του τοστ που μπορείτε να τις βάλετε στο ψυγείο για να διατηρηθούν για μερικές μέρες παραπάνω.


Αβοκάντο Αν θέλετε να ωριμάσουν τα αβοκάντο σας, τότε δεν πρέπει να τα βάλετε στο ψυγείο. Το συγκεκριμένο φρούτο ωριμάζει εκτός ψυγείου. Αν ωστόσο χρησιμοποιήσετε το μισό και στη συνέχεια θέλετε να αποθηκεύσετε το υπόλοιπο για αργότερα, τότε το περίσσευμα μπορεί να μπει στο ψυγείο.

Πατάτες Οι πατάτες δεν διατηρούνται ποτέ εντός ψυγείου. Το ψυγείο θα τους αλλάξει τη γεύση και θα τις κάνει πιο γλυκές αφού το κρύο περιβάλλον μετατρέπει το άμυλο σε ζάχαρη πιο γρήγορα. Αντ’ αυτού αποθηκεύστε τις πατάτες σας σε μια χάρτινη σακούλα σε ένα δροσερό -αλλά όχι κρύο- μέρος.

Πηγή: spirossoulis.com

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Κεφαλονιά: “Ο 23χρονος μου σύστησε τη Μυρτώ σαν φίλη του, είχαμε επικοινωνία με μηνύματα και πριν το μοιραίο βράδυ” λέει ο 66χρονος

ΥΓΕΙΑ 39 λεπτά πριν

Πέντε αντικείμενα στο υπνοδωμάτιο που “κλέβουν” τον ύπνο σας

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Μεξικό: Νεκροί 4 πράκτορες υπηρεσιών δίωξης ναρκωτικών σε τροχαίο δυστύχημα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Ριβάλντο: Έσβησε 54 κεράκια ο Βραζιλιάνος θρύλος – Δείτε φωτογραφίες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Αττική: Ηλικιωμένη ξέχασε τσάντα με 30.000 ευρώ και χρυσές λίρες σε λεωφορείο και της επιστράφηκε

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 52χρονος κυκλοφορούσε με ηρωίνη πάνω του, 27χρονος είχε συσκευασίες με κοκαΐνη