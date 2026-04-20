MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τρόμος σε τσίρκο στη Ρωσία: Τίγρης βγήκε από το προστατευτικό δίχτυ και πήγε… βόλτα στις κερκίδες – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε τσίρκο στην πόλη Ροστόφ της Ρωσίας όταν μια τίγρης βγήκε από το προστατευτικό δίχτυ και… έκανε βόλτα στις κερκίδες.

Στο βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή που το δίχτυ υποχωρεί δίνοντας την ευκαιρία σε μια από τις τρεις τίγρεις που συμμετείχαν στο εν εξελίξει νούμερο, να περάσει στις κερκίδες.

Στη θέα της τίγρης γονείς με παιδία πανικοβλήθηκαν και άρχισαν να αναζητούν την έξοδο.
Από την πλευρά τους, σύμφωνα, με μαρτυρίες, οι υπεύθυνοι του τσίρκου καλούσαν τους θεατές να παραμείνουν στις θέσεις τους ώστε να μην τρομάξει το μεγαλόσωμο αιλουροειδές.

Μετά από λίγα δραματικά λεπτά το προσωπικό του τσίρκου κατάφερε να ακινητοποιήσει την τίγρη.

Σε δήλωσή του, ο διευθυντής του τσίρκου Νικολάι Ντοβγκάλουκ υποστήριξε πως «δεν είναι ότι δεν υπήρχε 100% καμία απειλή για το κοινό, αλλά αυτές είναι ήμερες τίγρεις, που σημαίνει ότι είναι εκπαιδευμένες σαν ήμερα ζώα. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπήρξε πανικός και, ως εκ τούτου, δεν υπήρξε κανένα περιστατικό εξαιτίας αυτού».

Όσον αφορά, δε, το σφάλμα με το προστατευτικό δίχτυ, ο Ντοβγκάλουκ έκανε λόγο για «λάθος ενός εργαζόμενου» και για «σύμπτωση».

Πηγή: protothema.gr

Ρωσία

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

