Δημήτρης Μαρκόπουλος: Δεν θα περιφέρω τα πτυχία μου για να ικανοποιηθεί ο βούρκος

«Πενία τέχνας κατεργάζεται. Δεν έχω καμία δυσκολία, και πτυχίο έχω και είμαι ξεκάθαρος» δήλωσε το πρωί της Δευτέρας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος, με αφορμή τους σχετικούς ισχυρισμούς από τον Στέφανο Κασσελάκη και άλλους χρήστες των social media.

Ξεκαθάρισε, επίσης, μιλώντας στο MEGA ότι «τα πτυχία μου για όποιον θέλει να πάει να τα δει είναι στην πρυτανεία του ΕΑΠ και το υπουργείο Παιδείας. Το να περιφέρω τους τίτλους σπουδών για να ικανοποιηθεί ο βούρκος δεν θα το κάνω. Κρίνομαι και έχω βγει καθαρός, δεν θα περιφέρω τα πτυχία μου»

«Έχω σπουδάσει στο ΕΑΠ στην Πάτρα και σαν δημοσιογράφος έχω πιστοποίηση από το υπουργείο Παιδείας» επανέλαβε όσα έγραψε σε ανάρτησή του ο βουλευτής της ΝΔ προσθέτοντας ότι «δυστυχώς έχει επικρατήσει μια προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα. Παρακολουθούμε στο διαδίκτυο μια σειρά συναδέλφων να κάνουν σπέκουλα».

«Ο κόσμος έχει προβλήματα. Αυτό είναι το ζήτημα;» αναρωτήθηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος λέγοντας, μετά από σχετική ερώτηση, ότι «έχουν γίνει λάθη από τον Μακάριο Λαζαρίδη και τα έχει αποδεχθεί και χάρηκα που τα αποδέχθηκε. Από εδώ και πέρα υπήρξε η παραίτησή του, ανέλαβε το κόστος της ενέργειας και από εδώ και πέρα με ενδιαφέρει πώς θα αναδείξουμε στη Βουλή το δίκιο μας και το δίκιο των πολιτών».

«Εγώ είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος θέλει να πάει να δει τα πτυχία μου, δίνω την άδεια στην πρυτανεία του ΕΑΠ στην Πάτρα να δώσει τα πτυχία μου. Ο βούρκος θέλει να πέσουμε στη λάσπη, όποιος θέλει θεσμικά ας κάνει ερώτηση εκεί που θέλει αλλά και να ετοιμαστεί για τη δική μου αντίδραση για τα ψέματα που έχει πει» κατέληξε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 5 λεπτά πριν

Κεφαλονιά: Στον Κορυδαλλό οι τρεις συλληφθέντες – “Πιθανότατα να προκύψουν και άλλα εμπλεκόμενα άτομα”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Αλμωπία: Νεκρός 52χρονος σε τροχαίο στην Ε.Ο. Όρμας – Πολυκάρπης – Τραυματισμένη μια γυναίκα

MEDIA NEWS 1 ώρα πριν

Γιώργος Λιάγκας: “Είναι μια περίοδος που θέλω να πάρω κάποιες σημαντικές αποφάσεις” – Η εξομολόγηση στον αέρα του Πρωινού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Στο Ηράκλειο μεταβαίνει αύριο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Ιωάννα Τούνη: “Δεν υπάρχει μέρα που να μη σε σκεφτώ” – Το συγκινητικό μήνυμα για τη μητέρα της 4 χρόνια μετά το θάνατό της

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Βουλγαρία: Ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος της Βουλγαρίας προηγείται στις εκλογές, σύμφωνα με τα exit polls