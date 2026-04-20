Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 53χρονο για κλοπή τσάντας – Eπέστρεψαν τα κλοπιμαία στον ιδιοκτήτη

Συνελήφθη 53χρονος αλλοδαπός για κλοπή τσάντας από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ο άνδρας αφαίρεσε τσάντα, η οποία περιείχε τραπεζικές κάρτες και διάφορα έγγραφα. Μετά από άμεση κινητοποίηση, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη.

Η τσάντα βρέθηκε στην κατοχή του και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό της, ενώ σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.