MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Θάνος Μπίρκος: Ένας γιατρός μού είχε πει πως είναι πολύ λίγα τα χρόνια που μου απομένουν

|
THESTIVAL TEAM

Ο Θάνος Μπίρκος βρέθηκε σήμερα καλεσμένος του Μιχάλη Κεφαλογιάννη στο πλατό της εκπομπής «Ζω Καλά», όπου βασικό θέμα ήταν η υπνική άπνοια.

«Ζω καλά χαμογελώντας. Δεν μπορώ να μην το κάνω αυτό. Και αυτό συνέβη όταν είχα πάει να εξεταστώ για την άπνοια, και χρειάστηκε να περάσω και από άλλους γιατρούς», είπε αρχικά ο Θάνος Μπίρκος.

Ο ίδιος ανέφερε στη συνέχεια: «Ένας γιατρός βλέποντας κάποιες εξετάσεις μου είπε, “φίλε μου, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και είναι πάρα πολύ λίγα τα χρόνια που σου απομένουν”. Ήμουν 25 χρονών.

Ήταν εκείνη η στιγμή της ζωής μου, που έκανα το κλικ μέσα μου και είπα ότι δε θα υπάρχει κανένα ταμπού μέσα μου, θα είμαι πάντα αισιόδοξος, θα ψάχνω να βρω τον ήλιο ακόμα και όταν υπάρχουν σύννεφα.

Δεν έχω κανένα πρόβλημα με καμία μάσκα ύπνου. Αν έχει κάποιος πρόβλημα να με βλέπει να κοιμάμαι με μάσκα ύπνου, είναι δικό του πρόβλημα. Εγώ λύνω το δικό μου χρησιμοποιώντας τη μάσκα και θα ζω όμορφα χωρίς να έχω ταμπού που με πιέζουν να μη ζω καλά και χαμογελαστά».

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

