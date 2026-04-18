Ιράν: Έλαβε νέες προτάσεις από τις ΗΠΑ και τις εξετάζει

Το Ιράν έλαβε «νέες προτάσεις» των ΗΠΑ ενόψει συνομιλιών με στόχο τον μόνιμο τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έγινε σήμερα γνωστό από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, που προσθέτει πως οι Ιρανοί διαπραγματευτές δεν θα κάνουν «κανέναν συμβιβασμό».

«Τις τελευταίες ημέρες, κατά τη διάρκεια της παρουσίας στην Τεχεράνη του διοικητή των Πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων, που ενήργησε ως μεσολαβητής, οι Αμερικανοί παρουσίασαν νέες προτάσεις. Το Ιράν τις εξετάζει αυτήν τη στιγμή και δεν έχει ακόμη απαντήσει», ανέφερε αυτό το όργανο, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Irna.