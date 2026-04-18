Hellenic Train: Διακοπή δρομολογίων στη γραμμή Θεσσαλονίκη–Έδεσσα λόγω πτώσης δέντρου

Προβλήματα στην κυκλοφορία των τρένων προκάλεσε η πτώση δέντρου στη σιδηροδρομική γραμμή, κοντά στον Σταθμό της Βέροιας, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Η αμαξοστοιχία 1735, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη–Έδεσσα, ακινητοποιήθηκε στο σημείο, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα Βέροια–Έδεσσα. Το τρένο επιστρέφει στον Σταθμό Βέροιας, όπου οι επιβάτες θα μεταφερθούν στον τελικό προορισμό τους με λεωφορείο της εταιρείας.

Αλλαγές υπάρχουν και στο δρομολόγιο 1736 (Έδεσσα–Θεσσαλονίκη), το οποίο θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο στο τμήμα Έδεσσα–Βέροια. Σημειώνεται ότι δεν θα πραγματοποιηθούν ενδιάμεσες στάσεις στους σταθμούς Επισκοπή Νάουσας και Πετραία. Από τη Βέροια, οι επιβάτες θα συνεχίσουν κανονικά το ταξίδι τους προς Θεσσαλονίκη με τρένο.

Η Hellenic Train επισημαίνει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.