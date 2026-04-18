Θάνος Μπίρκος: Μου είπαν ότι είχα 69 πιθανότητες την ώρα να φύγω στον ύπνο μου

Ο Θάνος Μπίρκος βρέθηκε καλεσμένος του Μιχάλη Κεφαλογιάννη στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή “Ζω καλά” του ΣΚΑΪ, το οποίο και θα προβληθεί ολόκληρο το αυριανό πρωινό στις 11:30.

Στο sneak preview αυτή τη συνέντευξης, ωστόσο, παρακολουθούμε τον γνωστό ηθοποιό να μιλάει για τον τρόπο που ανακάλυψε πως έχει υπνική άπνοια και για τον αριθμό διακοπών αναπνοής που έδειξε η μελέτη του ύπνου του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Θάνος Μπίρκος περιέγραψε αρχικά πως “ήμουν μάγειρας στα μαγειρεία του Στρατού και κάποια στιγμή άρχισε η υπνηλία να ‘ναι τόσο δυνατή, τόσο βαριά, που ‘χα ξαπλώσει πάνω σε ένα τραπέζι. Τα υπόλοιπα παιδιά έκαναν φασαρία και γω δεν τα άκουγα καν”.

“Μπαίνει μέσα ο λοχαγός, βαράνε όλοι προσοχή και γω δεν άκουσα τίποτα. Συνέχισα να κοιμάμαι, μου φώναξε και λέω… στείλτε με στα κάτεργα, στείλτε με στο απόσπασμα, δεν μπορώ να ανοίξω τα μάτια μου. Είχαμε έναν γιατρό στο στρατόπεδο και είμαι ευγνώμων σ’ αυτόν τον άνθρωπο. “Επειδή ξέρω ότι παραπονιόνται για το ροχαλητό σου, θέλω να πας αύριο στο 401″ μου είπε”.

“Εκεί έγινε η διάγνωση της υπνικής άπνοιας. Έκανα όλες τις εξετάσεις, έμεινα μέσα περίπου έναν μήνα. Όταν ήρθε η ώρα της ανακοίνωσης του αποτελέσματος, μου είπαν ότι είχα 69 πιθανότητες την ώρα να φύγω μες στον ύπνο μου. Έκανα 69 διακοπές αναπνοής μέσα σε μια ώρα” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Θάνος Μπίρκος στην εκπομπή για την υγεία του ΣΚΑΪ.