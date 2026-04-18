ΠΑΟΚ: Πρώτο βήμα για τον τίτλο στην Volley League απόψε με τον Παναθηναϊκό

Η ώρα για τις μάχες Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ με φόντο τον τίτλο του πρωταθλητή της φετινής Volley League ανδρών έφτασε. Οι πράσινοι υποδέχονται απόψε (18/4, 20:30, ΕΡΤ2ΣΠΟΡ) τους Θεσσαλονικείς στο κλειστό του Μετς.

Ο τίτλος θα κριθεί στις 3 νίκες και αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που οι δύο ομάδες θα συγκρουστούν στους τελικούς πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός έχει το πλεονέκτημα της έδρας και στοχεύει στον 4ο τίτλο του από την ίδρυση της ΕΣΑΠ τον Ιούλιο του 2006, το 18ο στα Εθνικά πρωταθλήματα και το 22ο συνολικά μαζί με τα πανελλήνια πρωταθλήματα.

Ο ΠΑΟΚ θα παρουσιαστεί για 7η φορά σε σειρά τελικών πλέι οφ και διεκδικεί τον 4ο τίτλο του και τον πρώτο μετά το 2017 γιορτάζοντας με τον πλέον ιδανικό τρόπο τα 100χρονα γενέθλια του.

Σε 94 αγώνες πρωταθλήματος ο Παναθηναϊκός προηγείται στις νίκες 57-37.

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Τραγωδία στον Κολωνό: Δύο νεκροί και ένας τραυματίας από φωτιά σε διαμέρισμα – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Ψηφιακό σύστημα 3 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση των υδάτων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Σε σύσκεψη οι κτηνοτρόφοι της Μυτιλήνης με τον Μαργαρίτη Σχοινά για τον αφθώδη πυρετό – Συνεχίζεται ο αποκλεισμός του λιμανιού στο νησί

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας στη Λάρισα η Μαρέβα Μητσοτάκη λόγω αδιαθεσίας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Η ΔΕΑΒ καλεί σε ακρόαση την ΚΑΕ ΠΑΟΚ για πανό που αναρτήθηκε στο ντέρμπι με τον Άρη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Μαΐου – Οι ημερομηνίες ανά ταμείο