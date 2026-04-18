ΠΑΟΚ: Πρώτο βήμα για τον τίτλο στην Volley League απόψε με τον Παναθηναϊκό

Η ώρα για τις μάχες Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ με φόντο τον τίτλο του πρωταθλητή της φετινής Volley League ανδρών έφτασε. Οι πράσινοι υποδέχονται απόψε (18/4, 20:30, ΕΡΤ2ΣΠΟΡ) τους Θεσσαλονικείς στο κλειστό του Μετς.

Ο τίτλος θα κριθεί στις 3 νίκες και αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που οι δύο ομάδες θα συγκρουστούν στους τελικούς πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός έχει το πλεονέκτημα της έδρας και στοχεύει στον 4ο τίτλο του από την ίδρυση της ΕΣΑΠ τον Ιούλιο του 2006, το 18ο στα Εθνικά πρωταθλήματα και το 22ο συνολικά μαζί με τα πανελλήνια πρωταθλήματα.

Ο ΠΑΟΚ θα παρουσιαστεί για 7η φορά σε σειρά τελικών πλέι οφ και διεκδικεί τον 4ο τίτλο του και τον πρώτο μετά το 2017 γιορτάζοντας με τον πλέον ιδανικό τρόπο τα 100χρονα γενέθλια του.

Σε 94 αγώνες πρωταθλήματος ο Παναθηναϊκός προηγείται στις νίκες 57-37.