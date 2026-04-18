Κεφαλονιά: Έρευνες για την εμπλοκή και άλλων ατόμων στον θάνατο της Μυρτώς – Εξετάζονται οι συνομιλίες των συλληφθέντων

Τον δρόμο για τη φυλακή, πήραν μετά τις απολογίες τους, οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατος της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, ενώ οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο αν εμπλέκονται και άλλα άτομα στην υπόθεση του θανάτου της.

Όπως αναφέρει το protothema.gr σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών για την πιθανή εμπλοκή και άλλων ατόμων στην υπόθεση. Πέρα από τον 66χρονο με τον οποίο αντάλλασσε μηνύματα η Μυρτώ το μοιραίο βράδυ, οι ερευνητές θέλουν να διαπιστώσουν μήπως υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία να επικοινώνησαν με κάποιον από τους τρεις συλληφθέντες εκείνη την ημέρα.

Όσον αφορά στον 66χρονο, παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις Αρχές και αποκάλυψε ότι τη μοιραία νύχτα είχε επικοινωνία μέσω διαδικτυακής εφαρμογής με την άτυχη κοπέλα μέσω βιντεοκλήσης μέχρι τις 4.00 τα ξημερώματα.

Μάλιστα, πριν συμβεί το μοιραίο, ο 66χρονος δήλωσε ότι της είχε μεταφέρει 220 ευρώ, καθώς όπως φέρεται να του είπε η ίδια, δεν είχε που να μείνει εκείνο το βράδυ.

Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο των συλληφθέντων

Σημειώνεται ότι οι τρεις κατηγορούμενοι αντιμετώπιζαν την κατηγορία της «έκθεσης σε κίνδυνο». Το κατηγορητήριο ωστόσο αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως.

Οι απολογίες ολοκληρώθηκαν χθες Παρασκευή (17/4) και κράτησαν όλη την ημέρα. Το βράδυ, πριν την απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα για την προφυλάκισή τους, έξω από τα δικαστήρια είχε μαζευτεί πλήθος κόσμου που ζητούσε την παραδειγματική τιμωρία τους.

Προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι κατηγορούμενοι βγήκαν από την πίσω πόρτα των δικαστηρίων ωστόσο κάποιοι συγκεντρωμένοι τους αντιλήφθηκαν και έτρεξαν προς το μέρος τους φωνάζοντας «δολοφόνοι» και «κ@λ@παιδα».

Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο

Συγγενείς και φίλοι την αποχαιρέτισαν την Παρασκευή στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Αργοστολίου και στη συνέχεια μετέβησαν στο νεκροταφείο για την τελετή της ταφής.

«Δεν υπάρχουν λόγια. Θέλω να φύγω μαζί της. Δεν υπάρχω χωρίς τη Μυρτώ. Δεν υπάρχω χωρίς τη Μυρτώ. Για τη Μυρτώ ζούσα παιδάκι μου», δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό η μητέρα της κοπέλας.

«Δεν μπορώ. Είχα καψούρα με τη Μυρτούλα μου. Μόνο τη Μυρτούλα μου είχα. Δύο ώρες κοιμόμουν την ημέρα να μην της χαλάω χατήρι… Ήταν ένα καλό παιδάκι. Ήταν η καρδία μου, ήταν η ψυχή μου, η ανάσα μου. Τι να την κάνω τη ζωή τώρα εγώ; Θα φύγω μαζί της δεν την αφήνω μόνη της. Είχα έρωτα. Μόνο τη Μυρτώ μου θέλω, τίποτα άλλο. Μαζί της θα πάω στο ορκίζομαι. Τίποτα άλλο δεν θέλω, τελείωσε…» πρόσθεσε.