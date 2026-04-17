Στον Ευαγγελισμό μεταφέρθηκε η Μαρέβα Μητσοτάκη με έντονους πόνους στο στομάχι

Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός νοσηλεύεται η σύζυγος του πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με το Mega και τη δημοσιογράφο Χριστίνα Κοραή, επιστρέφοντας από τη Θεσσαλονίκη με το αυτοκίνητό της, αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια ταξιδιού της και σταμάτησε στη Λάρισα όπου μετέβη σε ιδιωτικό νοσοκομείο με οξύ πόνο στο στομάχι.

Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις επέστρεψε στην Αθήνα, όπου εισήχθη στον Ευαγγελισμό για περαιτέρω προληπτικούς ελέγχους.