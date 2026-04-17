Κ. Τσουκαλάς: Ο εγκέφαλος και εμπνευστής της τοξικότητας, της δολοφονίας χαρακτήρων, είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης

Για επίθεση σε βάρος της δημοκρατίας με κάθε πράξη της κατηγόρησε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1.

Ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι «επίθεση στη δημοκρατία είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου έκαναν λάφυρο έναν οργανισμό για να χρηματοδοτούν την καμπάνια της ΝΔ. Επίθεση στη δημοκρατία είναι οι υποκλοπές, που όταν τις κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με στοιχεία δεν του αρέσουν του κ. Γεωργιάδη, αλλά, όταν τις διατάζει ο πρωθυπουργός, ακόμη και αν παρακολουθεί τον ίδιο τον κ. Γεωργιάδη, εκεί δεν τον πειράζει. Όταν δεν εφαρμόζονται οι αποφάσεις του ΣτΕ, που καλούν τον πρωθυπουργό να ενημερώσει, ως προϊστάμενος της ΕΥΠ, για λόγους παρακολούθησης που εκείνος αποφάσισε, εκεί δεν τον πειράζουν τον κ. Γεωργιάδη».

Για την «ανοίκεια επίθεση» του υπουργού υγείας στην Ευρωπαία Εισαγγελέα επανέλαβε πως περιμένει ακόμα από τον κ. Γεωργιάδη «την πράξη που έχω ζητήσει από χθες και με την οποία ακυρώνεται η ανανέωση της θητείας της, όπως περίμενα να δώσει στη δημοσιότητα και τα στοιχεία των βουλευτών της αντιπολίτευσης, που απειλούσε ότι του είχαν ζητήσει ρουσφέτια». Σημείωσε ότι «ο κ. Γεωργιάδης κάθε φορά βγαίνει, λέει κάτι ακραίο, γίνεται θόρυβος και μετά υπαναχωρεί». Σχολίασε ότι είναι «αντιπρόεδρος της ίδιας παράταξης, που πριν οκτώ μήνες έλεγε να μην ακουμπάμε και να μην κάνουμε καν κριτική στη δικαιοσύνη, ενώ σήμερα ο ίδιος προχωρά στην πιο χυδαία επίθεση στη δικαιοσύνη που έχει γίνει στην ιστορία της χώρας».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ χαρακτήρισε τη στάση του κ. Γεωργιάδη και της κυβέρνησης ενδεικτική για το «ποιος είναι εκείνος που επιλέγει την τοξικότητα και τον φανατισμό». «Και αυτός δεν είναι ο κ. Γεωργιάδης. Είναι ο πρωθυπουργός», είπε, υποστηρίζοντας ότι «ο κ. Γεωργιάδης παίζει έναν ρόλο που του έχει αναθέσει ο πρωθυπουργός». «Ο εγκέφαλος και ο εμπνευστής της τοξικότητας, του πολιτικού φανατισμού, της μισαλλοδοξίας, της δολοφονίας χαρακτήρων, είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός», τόνισε.

Επανέλαβε, δε, το αίτημα για προσφυγή σε κάλπες, καθώς «θεωρούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορεί να σταθεί σαν πρωθυπουργός».

Ασκώντας έντονη κριτική για την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, επεσήμανε ότι «εδώ υπάρχει μία αντίφαση. Έχουμε έναν υπουργό ο οποίος αποδέχεται με τη χθεσινή του δήλωση ότι έχει λάβει χρήματα αχρεωστήτως και δεν παραιτείται, ενώ ο πρωθυπουργός απέπεμψε τους υπουργούς οι οποίοι είναι στις επισυνδέσεις, για τους οποίους λέει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν υπάρχει καμία παράνομη πράξη». «Αντ’ αυτού, μας μιλά για άρση μονιμότητας. Θα άρουμε τη νομιμότητα για να διορίζει ο πρωθυπουργός “Λαζαρίδηδες” όποτε θέλει;», σχολίασε.

Στον απόηχο της χθεσινής αντιπαράθεσης στη Βουλή για το κράτος δικαίου, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισεε ότι ο πρωθυπουργός δεν απάντησε σε κανένα ερώτημα για τις υποκλοπές: «Ρωτήθηκε ποιοι είναι οι λόγοι παρακολούθησης του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη. Πήραμε κάποια απάντηση; Όχι. Ρωτήθηκε για τον κ. Ντίλιαν και ο πρωθυπουργός είπε ότι δεν είναι εκβιαζόμενος, αλλά δεν απάντησε στον ισχυρισμό του Ντίλιαν αν πράγματι αγόρασε η κυβέρνηση ή άλλος κρατικός φορέας το λογισμικό Predator. Έκανε ότι δεν θυμάται το όνομα του κυρίου Ντίλιαν». «Μήπως να ρωτήσει τον κύριο Δημητριάδη αν το θυμάται τον κύριο Ντίλιαν ή μήπως έχει ξεχάσει και τον κύριο Δημητριάδη ο πρωθυπουργός;», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε πως «είναι δεδομένο ότι το δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι ή Μητσοτάκης με Βελόπουλο ή ΠΑΣΟΚ και προοδευτική κυβέρνηση». «Άρα», συνέχισε, «δεν μας κάνει κάποια εντύπωση η χθεσινή τοποθέτηση του κ. Βελόπουλου. Όσο προχωράμε προς τις εκλογές, ο κ. Βελόπουλος θα εμφανίζεται πλέον ως μια συμπληρωματική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας».

Σημείωσε ότι «υπάρχει ένα 70% του ελληνικού λαού που θέλει πολιτική αλλαγή» και πως σε αυτό απευθύνεται το κόμμα του «και τους λέμε πως ο μόνος ρεαλιστικός τρόπος να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ». «Αν είμαστε πρώτοι, το πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί θα είναι πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορεί η ρευστοποίηση του προοδευτικού χώρου και οι όποιες μικρές επιδιώξεις να μπουν τροχοπέδη στην κοινωνική αναγκαιότητα της πολιτικής αλλαγής», είπε, μεταξύ άλλων.

Όσον αφορά στη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε πως «η πιο βασική αλλαγή που προτείνουμε είναι και η Βουλή η οποία αναθεωρεί θα πρέπει να είναι με 180, ακόμη και αν η προτείνουσα έχει επιλέξει να είναι με 180, ακριβώς για να υπάρχει πραγματική συναίνεση στις θεμελιώδεις αλλαγές». Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η κυβέρνηση είχε στο πρόγραμμά της το 2019 την απαγόρευση διορισμού δικαστών τέσσερα χρόνια μετά την αφυπηρέτηση. «Δεν το έκανε. Το φέραμε με τρεις τροπολογίες και το απέρριψε. Και έχει κεφάλαιο αυτή η κυβέρνηση να δρομολογήσει αλλαγές στη δικαιοσύνη; Αντιμετώπισε τους θεσμούς με τον χειρότερο τρόπο που τους αντιμετώπισε κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά», επεσήμανε.