Βελόπουλος: Στόχος μας να είμαστε δεύτερο κόμμα – Αν ο λαός μας εμπιστευτεί μπορεί να είμαστε και πρώτοι

«Στόχος μας είναι να είμαστε δεύτερο κόμμα. Το είπα και στη Βουλή χθες και μάλιστα εμείς πιστεύουμε ότι αν ο ελληνικός λαός μας εμπιστευτεί, μπορεί να είμαστε πρώτο κόμμα, πρώτη δύναμη. Αρκεί να μας εμπιστευτεί και να μας ακούσει», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στην εκπομπή ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ του ΕΡΤnews.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, αν η Ελληνική Λύση είχε από τα μέσα ενημέρωσης – εξαιρουμένης της κρατικής τηλεόρασης – την μισή προβολή στις προτάσεις που κάνει, θα είχε «30% σε σχέση με τον κύριο Ανδρουλάκη, σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα».

Αναφερόμενος στην χτεσινή συζήτηση στη Βουλή, ο κ. Βελόπουλος είπε πως ασχέτως με το αν συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος με τις προτάσεις που κατέθεσε ο πρωθυπουργός, το ΠΑΣΟΚ – που έγινε αξιωματική αντιπολίτευση από καραμπόλα όπως επεσήμανε – θα έπρεπε να πει πού συμφωνεί και πού διαφωνεί και να καταθέσει τις δικές της προτάσεις, καθώς, «αυτό σημαίνει ελληνικό κοινοβούλιο».

Αναφερόμενος στον Τραμπ, ο κ. Βελόπουλος ανέφερε πως ούτε τρελός είναι ούτε παράλογος, απλά «τον ενδιαφέρει η χώρα του, κάνει αυτό που έλεγε, “πρώτα η Αμερική”». Σε αυτό το σημείο είπε πως η Ελλάδα θα μπορούσε «να ταΐζει την Ευρώπη με φυσικό αέριο και πετρέλαιο αν οι Γερμανοί μας επέτρεπαν εδώ και δεκαετίες να κάνουμε εξορύξεις».

«Αλλά όταν μιλάς για Ευρώπη και δεν εχει η Ευρώπη δική της ενέργεια και ταΐζεται είτε από την Ρωσία είτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι χώρος υπό ομηρία, ενεργειακή και οικονομική. Άρα λοιπόν, για ποια Ευρώπη μιλάμε;», αναρωτήθηκε ο κ. Βελόπουλος και πρόσθεσε: «Μην κοροϊδευόμαστε, δεν υπάρχει Ευρώπη, Για να υπάρχει Ευρώπη πρέπει να υπάρχουν κοινά σύνορα, κοινή οικονομική, πολιτική και στρατιωτική ισχύς. Αυτό σημαίνει η ισχύς ενός κράτους».

Συνεχίζοντας, ο κ. Βελόπουλος επανέλαβε ότι τον ενοχλούν πολλά πράγματα στην δημοσιογραφία και πως ήταν η Ελληνική Λύση που έκανε μια σειρά από αποκαλύψεις που οι υπόλοιποι καρπώνονται αργότερα.

«Η υπόθεση Λαζαρίδη πριν ένα χρόνο. Η Ελληνική Λύση την κάνει θέμα και σήμερα την καρπώνονται οι υπόλοιποι. Η υπόθεση των Τεμπών. Εμείς αποκαλύψαμε όλα αυτά που έγιναν, την καρπώνονται οι υπόλοιποι και κάποιοι νεοσσοί που θέλουν να κάνουν κόμματα. Εμείς αποκαλύψαμε το θέμα των εξορύξεων. Την καρπώνονται οι υπόλοιποι. Εμείς αποκαλύψαμε τον ΟΠΚΕΠΕ με τον «φραπέ». Εγώ μίλησα για «φραπέ» το ’22 στη Βουλή. Την καρπώνονται οι υπόλοιποι. Επικοινωνιακά εννοώ έτσι. Εμένα δεν με νοιάζει να καρπωθεί κάτι. Τη δουλειά μου κάνω, γι αυτό και με ψήφισε ελληνικός λαός», είπε ο κ. Βελόπουλος συμπληρώνοντας πως η Ελληνική Λύση «έχει συγκροτημένη αντιπολιτευτική φωνή, δεν είναι κραυγές».

Σχολιάζοντας το θέμα της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, ο κ. Βελόπουλος την αποκάλεσε ως μια «μορφή παθογένειας δεκαετιών του κοτζαμπασισμού για να είναι υπό ομηρία οι δημόσιοι υπάλληλοι ή το πολιτικό προσωπικό, να έχουν τη δική τους αγέλη ψηφοφόρων».

Για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο κ. Βελόπουλος ανέφερε πως είναι διατεθειμένος να συζητήσει τα πάντα, αλλά με μια προϋπόθεση: «Θέλω μέσους όρους για να υπάρχει ένα κόμμα. Να μην χρωστάει στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ, στον ΕΦΚΑ, στα δάνεια, στις τράπεζες, να μην μπορεί να συμμετέχει… Δεν μπορεί ένα κόμμα το οποίο χρωστάει 500-600 εκατομμύρια να συμμετέχει στις εκλογές. Δεν μπορεί ένα κόμμα να είναι ριχτάδικο», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως «ριχτάδικο στη λαϊκή έκφραση σημαίνει ότι έχω ένα μαγαζί μπουζουξίδικο ή εστίαση και βάζω μπροστά έναν Πακιστανό, φορτώνω και ρίχνω εκεί όλα τα έξοδα και όλα τα χρέη και ξαφνικά τον βγάζω απέξω, βάζω κάποιον άλλον μπροστινό. Δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι η δημοκρατία. Είναι αδιανόητο», τόνισε. Εξέφρασε τέλος την άποψη πως για το Σύνταγμα πρέπει να αποφασίσει ο ελληνικός λαός με δημοψήφισμα, καθώς αυτός είναι ο κυρίαρχος.

Όταν του επισημάνθηκε ότι το θέμα των δημοψηφισμάτων το έχει βάλει στο τραπέζι και η κα Καρυστιανού ή ότι ο κ. Τσίπρας μέχρι τον Σεπτέμβριο θα έχει κάνει κόμμα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είπε χαρακτηριστικά: «Δεν θα ασχοληθώ με κόμματα τα οποία δεν υπάρχουν. Ανύπαρκτο κόμμα, δεν υπάρχει. Δομές δεν έχει. Τσίπρας, Καρυστιανού, Φουφουτίδης, Πουθενίδης… Το κόμμα του κ. Τσίπρα θα ‘ρθει, θα ‘ρθει, θα ‘ρθει, κάηκε στο ζέσταμα».

«Στην ενημέρωση; Είναι καλύτερα να λένε ο Τσίπρας έρχεται, ο Τσίπρας έρχεται, παρά να τον φέρετε εδώ. Τι να σας πει ο Τσίπρας; Ότι κατήργησε το δημοψήφισμα; Το δημοκρατικό, που έλεγε “Όχι” και το έκανε “Ναι” και ότι πρόδωσε την Μακεδονία; Τι να μας πει;», τόνισε ο κ. Βελόπουλος, προσθέτοντας πως «όποιος αποκαλεί εντός Βουλής τα Σκόπια, Βόρεια Μακεδονία, θα λαμβάνει την απάντηση που πρέπει από Έλληνα σε Έλληνα ή σε ανθέλληνα ή σε ημιΈλληνα ή σε λάθος έκφραση. Αυτό θα κάνει η Ελληνική Λύση».

Κληθείς να σχολιάσει την δημοσιογραφική κριτική που δέχτηκε για την παρουσία του στη χτεσινή συζήτηση στη Βουλή, σύμφωνα με την οποία πιο πολύ την «έπεσε» στο ΠΑΣΟΚ παρά στην κυβέρνηση», αφού παρατήρησε δηκτικά «τι καλά παιδιά οι δημοσιογράφοι, δεν άκουσα ότι μας την έπεσε το ΠΑΣΟΚ πρώτα», ο κ. Βελόπουλος είπε ότι δεν θα αναφερόταν ποτέ στον κ. Ανδρουλάκη.

«Δεν είναι αντίπαλός μου ο Ανδρουλάκης, Σιγά τον αντίπαλο. Από καραμπόλα αξιωματική αντιπολίτευση, χωρίς προτάσεις, μόνο με τσιτάτα και βοήθεια από τα μέσα ενημερώσεως και τα ιδιωτικά κανάλια κυρίως. Το πουσάρισμα που τρώει είναι απίστευτο, αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Δεν αναφέρθηκα ποτέ στον Ανδρουλάκη εγώ. Στην πρωτολογία του αυτός αναφέρθηκε σε μας, χωρίς λόγο, χωρίς αιτία, με ένα παραμυθάκι περί ΑΔΑΕ. Εμένα, αυτή την ιστορία… που δεν λέει Ανδρουλάκης, ότι από τα 7 μέλη της ΑΔΑΕ τα 4 είναι ΠΑΣΟΚ. Εγώ θα στηρίξω τους κολλητούς του Ανδρουλάκη που τους φύτεψε εκεί για να παίρνουν ένα μισθό, όταν ο κύριος Ράμμος που ήταν προεδρεύων σε αυτή την επιτροπή, σε αυτή την ιστορία, την ανεξάρτητη αρχή, έλεγε τα Σκόπια ή μάλλον έλεγε στους Έλληνες, τους λίγους αυτονομιστές στη Φλώρινα, να λένε και να τραγουδάνε «Begajte Grci, begajte», «Φύγετε Έλληνες απ’τη Μακεδονία»; Αυτό τραγουδούσαν και είπε ο Ράμμος, «να λένε ό,τι θέλουν σε οποιαδήποτε γλώσσα θέλουν». Δεν κατάλαβα. Δεν θα παίζουν με τα εθνικά θέματα κάποιοι», τόνισε ο κ. Βελόπουλος.

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είπε ότι σοβαρό θέμα γι’ αυτόν είναι αυτό που ανακοινώθηκε χτες: «έσοδα από ΦΠΑ το 2009 17,6 δισ, το ’25 27,6 δισ. και τώρα στο 1ο τρίμηνο έχουμε υπερπλεόνασμα εσόδων, την ώρα που φτωχαίνει ο Έλληνας. Υπερφοφορολόγηση λέγεται αυτό.

Είμαστε έκτοι πιο ψηλά υπερφορολογημένοι παγκοσμίως, 6οι στον κόσμο για να μαζεύουν λεφτά από την ακρίβεια με υψηλό ΦΠΑ και ειδικό φόρο στα καύσιμα και οπουδήποτε αλλού, να βγάζουν λεφτά και να δίνουν επιδόματα στον Έλληνα. Αυτά με την Ελληνική Λύση κομμένα. Οι παθογένειες κομμένες. Δεν θα υπηρετούμε την πλουτοκρατία. Τον φτωχό πολίτη πρέπει να υπηρετεί η κυβέρνηση και αυτό θα κάνει η κυβέρνηση της Ελληνικής Λύσης», υπογράμμισε ο κ. Βελόπουλος.