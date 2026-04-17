Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε ιδιοκτήτρια αυτόματου πωλητή προϊόντων κάνναβης που δεν είχε “κόφτη” για ανήλικους

Μία 47χρονη ιδιοκτήτρια αυτόματου πωλητή προϊόντων κάνναβης συνελήφθη χθες στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο αυτόματος πωλητής ήταν εγκατεστημένος σε περιοχή του Ευόσμου και όπως διαπιστώθηκε από αστυνομικούς, δεν είχε εγκατεστημένο σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ηλικίας, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό την ελεύθερη και ανεξέλεγκτη πρόσβαση ανηλίκων σ’ αυτά.

Ο εντοπισμός του μηχανήματος έγινε χθες το μεσημέρι, στο πλαίσιο υλοποίησης ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου δράσεων και στοχευμένων ελέγχων της Αστυνομίας με στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, αλλά και την προστασία των ανηλίκων από την ελεύθερη πρόσβαση τους σε συναφή είδη φυτικών καπνικών προϊόντων.

Αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης συνέλαβαν 47χρονη νόμιμη εκπρόσωπο και διαχειρίστρια της εταιρείας που τοποθέτησε και λειτουργούσε, χωρίς τις απαιτούμενες προδιαγραφές, το μηχάνημα.

Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος αυτόματος πωλητής δεν δεχόταν κέρματα και χαρτονομίσματα, αλλά διέθετε προϊόντα μόνο με τη χρήση τραπεζικής κάρτας.

Από τις προθήκες του μηχανήματος κατασχέθηκαν (362) συσκευασίες περιέχουσες άνθη κάνναβης, εκχύλισμα σοκολάτας και προτυλιγμένα τσιγάρα με υψηλή συγκέντρωση, οι οποίες αναγράφουν ότι πρόκειται για νόμιμα προϊόντα.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.