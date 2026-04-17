Τραμπ σε Ιράν: Ευχαριστούμε που ανοίξατε τα Στενά του Ορμούζ αλλά για εσάς παραμένει ο ναυτικός αποκλεισμός
Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στο Truth Social το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.
Με μία ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι «το Ιράν μόλις ανακοίνωσε ότι το στενό (τα Στενά του Ορμούζ) του είναι πλήρως ανοιχτό και έτοιμο για κανονική διέλευση. Ευχαριστώ!».
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί ανακοίνωσε σήμερα (17.04.2026) ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά για εμπορικά πλοία για το διάστημα που θα διαρκέσει η εκεχειρία στο Λίβανο.
Η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social:
Ο Ιρανός ΥΠΕΞ ανέφερε ότι, σε συνάρτηση με την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο, επιτρέπεται η απρόσκοπτη διέλευση εμπορικών πλοίων από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα ισχύος της εκεχειρίας.
Όπως διευκρίνισε, η κίνηση των πλοίων θα πραγματοποιείται μέσω συντονισμένης διαδρομής που έχει ήδη καθοριστεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.
April 17, 2026
Σε άλλη ανάρτησή του, λίγη ώρα μετά ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε: «Τα Στενά του Ορμουζ είναι πλήρως ανοιχτά και έτοιμα για εμπορικές δραστηριότητες και απρόσκοπτη διέλευση, Ωστόσο, ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή, όσον αφορά αποκλειστικά το Ιράν, έως ότου η συναλλαγή μας με το Ιράν ολοκληρωθεί κατά 100%. Αυτή η διαδικασία αναμένεται να εξελιχθεί πολύ γρήγορα, καθώς τα περισσότερα σημεία έχουν ήδη διαπραγματευτεί. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».
