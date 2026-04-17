Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη
Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Παρασκευή, περιμένουμε νεφώσεις, ενώ σχετικά αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης.
Αυξημένη είναι η πιθανότητα εκδήλωσης ασθενών λασποβροχών μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ.
Τέλος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23-24 βαθμούς.
