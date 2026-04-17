“Κολλημένοι” στο μποτιλιάρισμα 86 ώρες το χρόνο οι Θεσσαλονικείς – “20 επιπλέον λεπτά σε κάθε βασική μετακίνηση την ημέρα”

Tο μποτιλιάρισμα έχει μετατραπεί σε καθημερινή δοκιμασία υπομονής για χιλιάδες οδηγούς. Λεπτά που γίνονται ώρες, διαδρομές λίγων χιλιομέτρων που μοιάζουν ατελείωτες, και μια αίσθηση στασιμότητας που δεν αφορά μόνο την κυκλοφορία, αλλά και την ποιότητα ζωής.

Σύμφωνα με ανάλυση της Compare the Market Australia, καταγράφηκαν οι ώρες που περνούν οι οδηγοί κολλημένοι στην κίνηση.

Η Αθήνα βρίσκεται στην 3η θέση, πίσω από το Δουβλίνο και το Βουκουρέστι, ενώ η Θεσσαλονίκη είναι πιο χαμηλά στην κατάταξη, ωστόσο, όπως μετρήθηκε, οι οδηγοί βρίσκονται 86 ώρες το χρόνο «κολλημένοι» στο τιμόνι.

Ο Βαγγέλης Μητσάκης, διευθυντής ερευνών του ινστιτούτου μεταφορών ΕΚΕΤΑ, μίλησε στην εκπομπή «Μέρα με Χρώμα» της ΕΡΤ3 για το θέμα, ενώ τόνισε ότι είναι σημαντικό για την αποσυμφόρηση της κίνησης, η σωστή λειτουργία των μέσων μαζικής μετακίνησης.

«Είναι περίπου 20 λεπτά επιπλέον σε κάθε βασική μετακίνηση την ημέρα. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπημένη προσέγγιση, προφανώς χρειάζονται και μεγάλα έργα υποδομών, ιδίως στη Θεσσαλονίκη που δεν υπήρχαν και είναι απολύτως αναγκαία, αλλά όσο δίνεις χώρο στα αυτοκίνητα γίνονται περισσότερα. Παράλληλα πρέπει να βελτιωθούν πάρα πολύ οι δημόσιες συγκοινωνίες. Αυτό για εμάς στην πράξη, πέρα από το μετρό σημαίνει βελτίωση στις συχνότητες των αστικών λεωφορείων», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσάκης.