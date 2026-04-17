Το Thessaloniki Tuning Show έρχεται από σήμερα στη ΔΕΘ για ένα εκρηκτικό τριήμερο

Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να ζήσει το απόλυτο automotive event της χρονιάς! Το Auto Motor World – Thessaloniki Tuning Show 2026 επιστρέφει δυναμικά από σήμερα Παρασκευή 17 έως τις 19 Απριλίου στη ΔΕΘ – HELEXPO, φέρνοντας κοντά επαγγελματίες του κλάδου, λάτρεις του αυτοκινήτου και το ευρύ κοινό σε ένα τριήμερο γεμάτο ένταση, τεχνολογία και εντυπωσιακά shows.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά:

Βελτιωμένα αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων και μοναδικά project builds

Διαγωνισμούς ηχοσυστημάτων (car audio) με δυνατές συμμετοχές

Εταιρείες aftermarket, ανταλλακτικών και εξοπλισμού

Παρουσιάσεις 4×4 και ειδικών οχημάτων

DJ sets και live entertainment καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης

Εντυπωσιακά shows, happenings και διαγωνισμούς για το κοινό



Η έκθεση αποτελεί σημείο συνάντησης για τον κόσμο του αυτοκινήτου στη Βόρεια Ελλάδα, ενισχύοντας την αγορά, τη δικτύωση και την προβολή των επιχειρήσεων του κλάδου

Με τη συμμετοχή σημαντικών εταιρειών και εκθετών, το Auto Motor World – Thessaloniki Tuning Show 2026 φιλοδοξεί να αποτελέσει για ακόμη μία χρονιά τον κορυφαίο θεσμό για το tuning και το αυτοκίνητο.

Δέκα λόγοι να επισκεφθείς το Thessaloniki Tuning Show 2026

Αν σκέφτεσαι να το επισκεφθείς, αυτοί είναι 10 λόγοι που δεν πρέπει να το χάσεις, σύμφωνα με τους διοργανωτες:

1 Μοναδικά βελτιωμένα αυτοκίνητα

Θα δεις από κοντά εντυπωσιακά project cars και μοναδικές κατασκευές που δύσκολα συναντάς αλλού.

2 Μεγάλες εταιρείες του χώρου

Σημαντικές εταιρείες από τον χώρο του tuning, των αξεσουάρ και της αυτοκίνησης θα παρουσιάσουν προϊόντα και υπηρεσίες.

3 Νέες τεχνολογίες και τάσεις

Οι επισκέπτες θα γνωρίσουν από κοντά τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της βελτίωσης και του automotive lifestyle.

4 Διαγωνισμοί ήχου

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά κομμάτια της έκθεσης, με αυτοκίνητα που ανεβάζουν την ένταση… στα άκρα.

5 Show στην αρένα

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου θα πραγματοποιούνται εντυπωσιακές παρουσιάσεις και happenings.

6 DJ sets και μουσική

Η έκθεση θα έχει έντονο ρυθμό, με μουσική και live DJ που θα δημιουργούν μια δυναμική ατμόσφαιρα.

7 Automotive lifestyle

Η έκθεση δεν είναι μόνο αυτοκίνητα αλλά μια ολόκληρη κουλτούρα γύρω από το tuning και την αυτοκίνηση.

8 Φωτογραφίες και social media στιγμές

Οι επισκέπτες θα έχουν πολλές ευκαιρίες για μοναδικές φωτογραφίες με εντυπωσιακά αυτοκίνητα.

9 Συνάντηση CLUB

Το event αποτελεί σημείο συνάντησης για φίλους της αυτοκίνησης από όλη την Ελλάδα.

10 Ένα τριήμερο γεμάτο εμπειρίες

Το Thessaloniki Tuning Show υπόσχεται ένα τριήμερο γεμάτο δράση, θέαμα και αδρεναλίνη.