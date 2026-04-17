Χωρίς τον Χρήστο Κούτρα οι “Αταίριαστοι”: “Ο αδερφός μου θα ξεκουραστεί και εκείνος”, είπε ο Γιάννης Ντσούνος
Ο Γιάννης Ντσούνος εμφανίστηκε μόνος του στο πλατό της εκπομπής Αταίριαστοι, καθώς ο Χρήστος Κούτρας απουσίαζε.
Ο παρουσιαστής εξήγησε από την αρχή την κατάσταση, δίνοντας διευκρινίσεις για την απουσία του συνεργάτη του, ενώ αναφέρθηκε και στο πότε ενδέχεται να επιστρέψει στην εκπομπή.
«Λοιπόν, μόνος μου σήμερα, ο αδερφός μου θα ξεκουραστεί και εκείνος, απόλυτα φυσιολογικό», ανέφερε στην έναρξη, εξηγώντας την απουσία του συνεργάτη του.
Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του Κούτρα το επόμενο διάστημα, σημειώνοντας: «Τώρα, είμαστε σε μία συνεννόηση για το αν θα έρθει αρχές ή μέσα Ιουνίου, όπως είπε, θα το δούμε, θα σας ενημερώσω τις επόμενες μέρες».
