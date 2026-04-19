Αννίτα Πάνια: Φυσικά και περίμενα ότι η Άννα Βίσση θα γεμίσει το ΟΑΚΑ – Της αξίζει αυτό που συμβαίνει

Στην κριτική επιτροπή του J2US βρέθηκε χθες η Αννίτα Πάνια. Η γνωστή παρουσιάστρια μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και τον Σαράντη Μαριεττή.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι στο J2US, ο Νίκος Κοκλώνης είναι φίλος μου και τον αγαπώ», είπε αρχικά η Αννίτα Πάνια.

Η ίδια είπε στη συνέχεια: «Το ζευγάρι που ξεχώρισα είναι η Έφη Θώδη και ο Dj Deleasis, με εκφράζουν πολύ. Με εκφράζει η ιδιοτυπία στους ανθρώπους, είναι σαν αποκύημα φαντασίας.

Δεν είμαι σε θέση να σας πω αν θα είμαι κάπου τηλεοπτικά την επόμενη σεζόν. Δεν μου λείπει η τηλεόραση, γιατί έχω… πολλές συσκευές στο σπίτι μου!

Εννοείται ότι θα πάω στη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ. Φυσικά και περίμενα ότι θα γεμίσει το ΟΑΚΑ. Της αξίζει της Άννας αυτό που συμβαίνει, είναι ένα ελπιδοφόρο πλάσμα».

Αννίτα Πάνια

