Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στους δύο συλληφθέντες για την ψευδή δήλωση πατρότητας σε νεογέννητο

Σε ανακρίτρια παραπέμφθηκαν να απολογηθούν ο 48χρονος Έλληνας και η 20χρονη αλλοδαπή, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας-Χορτιάτη για ψευδή δήλωση στοιχείων της οικογενειακής κατάστασης μεταξύ γονέα και παιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος άνδρας φέρει τη δικηγορική ιδιότητα. Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος των συλληφθέντων δίωξη για εμπορία ανθρώπων, για διατάραξη της οικογενειακής τάξης και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.

Η καταγγελία έγινε από το ιατρικό προσωπικό της κλινικής, καθώς οι ενέργειες τους κίνησαν τις υποψίες, ενώ το μωρό με εντολή εισαγγελέα βρίσκεται σε νεογνολογική κλινική.

Οι δύο συλληφθέντες μέχρι να απολογηθούν παραμένουν υπό κράτηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

