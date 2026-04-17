J2US: Αυτή είναι η πασίγνωστη παρουσιάστρια που θα βρεθεί στην κριτική επιτροπή του 8ου live

Το J2US ανεβάζει στροφές και επιστρέφει αυτό το Σάββατο με ένα ακόμη live.

Ο Νίκος Κοκλώνης στήνει μια βραδιά γεμάτη καλεσμένους, παλμό, ανατροπές και αληθινό κέφι, μετατρέποντας τη σκηνή σε ένα ατελείωτο μουσικό event.

Αυτή τη φορά, το show υποδέχεται έναν αυθεντικό θρύλο του ελληνικού τραγουδιού. Ο Αντύπας έρχεται για μια μοναδική live εμφάνιση που υπόσχεται ένταση και συναίσθημα στο κόκκινο και μεγάλες επιτυχίες που όλοι έχουμε τραγουδήσει. Μια μουσική συνάντηση που θα ξεσηκώσει το κοινό από το πρώτο λεπτό.

Ξεχωριστό κέφι φέρνει στο 8ο live ο Γιώργος Λιβάνης, ένας από τους πιο αγαπημένους νέους λαϊκούς ερμηνευτές που θα χαρίσει μια εμφάνιση γεμάτη ρυθμό.

Στην κριτική επιτροπή, δίπλα στη Βίκυ Σταυροπούλου τον Σταμάτη Φασουλή και την Καίτη Γαρμπή, έρχεται η εκρηκτική Αννίτα Πάνια ως guest κριτής, όπως πάντα χωρίς περιστροφές, με τον απρόβλεπτο χαρακτήρα της, με ατάκες και σχόλια που θα κάνουν τη διαφορά.

Στα backstage, ο Τρύφωνας Σαμαράς μαζί με τη Cinderella ανεβάζουν το θερμόμετρο, μεταφέροντας όλη την ένταση πίσω από τις κάμερες, με αυθόρμητες στιγμές, χιούμορ και backstage αποκαλύψεις.

Τα ζευγάρια επιστρέφουν πιο έτοιμα από ποτέ, με performances που συνδυάζουν φαντασία, συναίσθημα και ενέργεια, διεκδικώντας τις καλύτερες εντυπώσεις σε μια βραδιά όπου τίποτα δεν είναι δεδομένο και οι ανατροπές καραδοκούν.