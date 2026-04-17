Η σοκαριστική στιγμή που δεκάδες καρχαρίες περικυκλώνουν ψαρά στην Αμερική – Δείτε video

Ένας ψαράς στα Outer Banks της Βόρειας Καρολίνας ήρθε αντιμέτωπος με ένα ασυνήθιστο περιστατικό, όταν δεκάδες καρχαρίες εμφανίστηκαν ξαφνικά γύρω από το σκάφος του. Στο βίντεο που έγραψε ο ίδιος φαίνεται να παρακολουθεί έντρομος τους δεκάδες καρχαρίες να τον κυκλώνουν, να πηδούν έξω από το νερό και να χτυπούν με ορμή δίπλα από το σκάφος.

Όπως εξήγησε, οι καρχαρίες κυνηγούσαν κοπάδια menhaden, ενώ στο ίδιο σημείο εισέβαλαν και red drum, δημιουργώντας έτσι αυτό το χαοτικό σκηνικό, ενώ όπως είπε στάθηκε τυχερός, αφού ένας από τους καρχαρίες θα μπορούσε εύκολα να πέσει πάνω του.

Το βίντεο που ακολουθεί καταγράφει τη σοκαριστική στιγμή.

