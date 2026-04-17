Τα πιο συχνά λάθη που κάνετε στο πλύσιμο των ρούχων και τα φθείρετε

Το να βάζετε πλυντήριο μπορεί να φαίνεται απλό, όμως υπάρχουν κανόνες που πρέπει να ακολουθείτε αν θέλετε τα ρούχα σας να διατηρήσουν το χρώμα και την υφή τους για περισσότερο χρόνο. Ακόμα και μικρά λάθη μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα των ρούχων και την απόδοση του πλυντηρίου σας. Δείτε τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνετε και πώς να τα αποφύγετε.

Διαχωρίζετε Σωστά τα Ρούχα σας πριν το Πλύσιμο

Ο βασικός διαχωρισμός των ρούχων σε ανοιχτόχρωμα και σκουρόχρωμα δεν είναι αρκετός. Σύμφωνα με ειδικούς, όπως η Martha Stewart, όσο πιο προσεκτικά ταξινομείτε τα ρούχα, τόσο καλύτερα διατηρούνται τα χρώματα και οι υφές τους.

Εκτός από το χρώμα, καλό είναι να διαχωρίζετε τα ρούχα και με βάση το ύφασμά τους. Τα τζιν καλό είναι να πλένονται μόνα τους, γυρισμένα από την ανάποδη μεριά, με κρύο νερό και σε ήπιο πρόγραμμα. Τα πολύ βρώμικα ρούχα δεν πρέπει να μπαίνουν μαζί με ελαφρώς λερωμένα, καθώς τα υπολείμματα λεκέδων και μικροβίων μπορούν να μεταφερθούν.

Προσοχή στη Χρήση του Στεγνωτηρίου

Αν έχετε την επιλογή, αφήστε τα ρούχα να στεγνώσουν φυσικά στον αέρα. Το στεγνωτήριο είναι χρήσιμο όταν χρειάζεστε τα ρούχα γρήγορα, αλλά η υπερβολική χρήση του φθείρει τις ίνες των υφασμάτων.

Αν χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήριο, μην το υπερφορτώνετε και απλώστε τα ρούχα αμέσως μετά για να μειώσετε το τσαλάκωμα και να αποφύγετε τις έντονες πτυχώσεις.

Βάλτε τις Κάλτσες Πρώτες μέσα στο Πλυντήριο

Αν νιώθετε πως οι κάλτσες σας εξαφανίζονται μυστηριωδώς στο πλυντήριο, μπορεί να φταίει η τοποθέτησή τους. Αν τις βάζετε πρώτες στον κάδο και από πάνω τοποθετείτε τα υπόλοιπα ρούχα, μειώνετε τις πιθανότητες να καταλήξουν στο φίλτρο ή να χαθούν ανάμεσα στα υπόλοιπα ρούχα.

Πάντα Κλείνετε τα Φερμουάρ πριν το Πλύσιμο

Τα ανοιχτά φερμουάρ μπορούν να δημιουργήσουν ζημιές σε άλλα ρούχα, ειδικά αν είναι ευαίσθητα. Φροντίστε να τα κλείνετε πριν βάλετε τα ρούχα στο πλυντήριο για να αποφύγετε σκισίματα ή τραβήγματα στις ίνες των υφασμάτων.

Αποφύγετε το Πλύσιμο Νέων Ρούχων μαζί με τα Υπόλοιπα

Τα ολοκαίνουρια ρούχα, ειδικά τα σκούρα και έντονα χρώματα, μπορεί να ξεβάψουν και να μεταφέρουν τη βαφή τους στα υπόλοιπα ρούχα. Πριν τα βάλετε στο πλυντήριο, δοκιμάστε τα σε μια λεκάνη με χλιαρό νερό και ένα λευκό ύφασμα για να δείτε αν αφήνουν χρώμα. Αν το λευκό ύφασμα αλλάξει απόχρωση, είναι προτιμότερο να πλύνετε το καινούριο ρούχο ξεχωριστά τις πρώτες φορές.

Καθαρίστε το Φίλτρο του Πλυντηρίου σας Τακτικά

Ένα από τα λάθη που κάνουν οι περισσότεροι είναι να ξεχνούν να καθαρίζουν το φίλτρο του πλυντηρίου. Αν το πλυντήριο αργεί περισσότερο από το συνηθισμένο ή δεν αποστραγγίζει σωστά το νερό, μπορεί το φίλτρο να έχει βουλώσει από χνούδι, μικροαντικείμενα ή υπολείμματα απορρυπαντικού.

Για να διατηρήσετε το πλυντήριό σας σε άριστη κατάσταση, καθαρίστε το φίλτρο μία φορά το χρόνο. Πλύνετε το εσωτερικό με μια βούρτσα και στη συνέχεια βάλτε ένα άδειο πλυντήριο σε υψηλή θερμοκρασία με λίγο ξίδι ή ειδικό καθαριστικό για να απολυμανθεί καλά.

Πλένετε τα Ρούχα σας Σωστά και Κερδίστε Χρόνο και Χρήματα

Η σωστή χρήση του πλυντηρίου και η αποφυγή αυτών των λαθών μπορεί να κάνει τα ρούχα σας να διαρκέσουν περισσότερο, να δείχνουν πιο ζωντανά και να μειώσει τη φθορά τους. Ακολουθήστε αυτές τις απλές αλλά αποτελεσματικές συμβουλές και θα δείτε τη διαφορά στις πλύσεις σας.

Πηγή: spirossoulis.com