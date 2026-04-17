Τραγωδία στο Κιλκίς: 57χρονος βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του

Τραγωδία σημειώθηκε χθες σε περιοχή του Κιλκίς, όπου ένας 57χρονος εντοπίστηκε νεκρός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον 57χρονο εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του συγγενικό του πρόσωπο, στην αυλή του σπιτιού του σε χωριό του Δήμου Παιονίας.

Ο 57χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές, δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Πληροφορίες που επικαλείται το eidisis.gr αναφέρουν πως ο 57χρονος κατανάλωσε ισχυρό δηλητήριο που χρησιμοποιείται για τις μυοκτονίες για στα σιτηρά. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με κατοίκους του χωριού, αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα, καθώς συγκαταλεγόταν στους δεκάδες αγρότες του Αγίου Πέτρου και της περιοχής, των οποίων οι επιδοτήσεις είχαν δεσμευτεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επιβαρύνοντας σημαντικά την ήδη δύσκολη κατάσταση που βιώνει ο αγροτικός κόσμος της περιοχής, αναδεικνύοντας με τον πιο σκληρό τρόπο τα αδιέξοδα που βιώνουν πολλές οικογένειες της υπαίθρου.