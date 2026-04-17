Τραγωδία στο Κιλκίς: 57χρονος βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του

Τραγωδία σημειώθηκε χθες σε περιοχή του Κιλκίς, όπου ένας 57χρονος εντοπίστηκε νεκρός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον 57χρονο εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του συγγενικό του πρόσωπο, στην αυλή του σπιτιού του σε χωριό του Δήμου Παιονίας.

Ο 57χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές, δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Πληροφορίες που επικαλείται το eidisis.gr αναφέρουν πως ο 57χρονος κατανάλωσε ισχυρό δηλητήριο που χρησιμοποιείται για τις μυοκτονίες για στα σιτηρά. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με κατοίκους του χωριού, αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα, καθώς συγκαταλεγόταν στους δεκάδες αγρότες του Αγίου Πέτρου και της περιοχής, των οποίων οι επιδοτήσεις είχαν δεσμευτεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επιβαρύνοντας σημαντικά την ήδη δύσκολη κατάσταση που βιώνει ο αγροτικός κόσμος της περιοχής, αναδεικνύοντας με τον πιο σκληρό τρόπο τα αδιέξοδα που βιώνουν πολλές οικογένειες της υπαίθρου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Λάρισας-Κοζάνης: Πέντε τραυματίες μετά από σύγκρουση οχημάτων – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 56 λεπτά πριν

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη για τον νέο της σύντροφο: Μου στάθηκε στο πρόβλημα μου όταν δεν είχα κανέναν

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 11 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 17η Απριλίου

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 8 ώρες πριν

Στον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου σήμερα η επίσημη έναρξη του 2ου Πανελλαδικού Φεστιβάλ Ποντιακού Θεάτρου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος

MEDIA NEWS 5 ώρες πριν

Χωρίς τον Χρήστο Κούτρα οι “Αταίριαστοι”: “Ο αδερφός μου θα ξεκουραστεί και εκείνος”, είπε ο Γιάννης Ντσούνος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Γεωργιάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εξωφρενικά αδύναμη έως και αστεία η δικογραφία που ήρθε στη Βουλή