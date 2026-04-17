Ημαθία: Εμφανίστηκαν δύο αλμπίνο ζαρκάδια – “Σπάνιο φαινόμενο, δυστυχώς είναι εύκολος στόχος για θηρευτές” – Δείτε βίντεο

Τα σπάνια ζώα προκάλεσαν εντύπωση στη Σφηκιά Ημαθίας

Δυο αλμπίνο ζαρκάδια βρήκε και βιντεοσκόπησε αγρότης στην Σφηκιά Ημαθίας, με το βιντεοληπτικό υλικό να κάνει το γύρο του διαδικτύου με τους χρήστες των social media να σχολιάζουν την ομορφιά τους.

Το ένα αλμπίνο ζαρκάδι όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσιεύει το thestival.gr βόσκει ανέμελα στα χωράφια ενώ όταν αντιλαμβάνεται την παρουσία του ανθρώπου που το βιντεοσκοπεί και του σφυρίζει φεύγει και πάει να κρυφτεί σε λόφο με θάμνους.

«Δυο αλμπίνο ζαρκάδια βρήκα στην περιοχή» είπε στο thestival.gr ο αγρότης Θωμάς Χειμώνας που βιντεοσκόπησε τα αλμπίνο ζαρκάδια, προσθέτοντας ότι «το ένα ήταν αρσενικό, καθώς είχε κέρατα και το είδα πριν από περίπου δεκαπέντε ημέρες και το δεύτερο χωρίς κέρατα, το είδα την δεύτερη ημέρα του Πάσχα».

Αναμφίβολα πρόκειται να ένα σπάνιο και ιδιαιτέρως εντυπωσιακό θέαμα.

Σύμφωνα με τον κ. Θεόδωρο Κομινό που πραγματοποιεί το διδακτορικό του στο ζωολογικό του τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ , η εμφάνιση αλμπίνων ζαρκαδιών είναι σπάνια.

«Είναι σπάνιο φαινόμενο, γιατί τα αλμπίνο – ζώα αλλά και οι αλμπίνο άνθρωποι- είναι μια σπάνια γενετική παραλαγή. Δεν είναι κάτι συχνό. Είναι σπάνιο» τόνισε.

Ο κ. Κομινός επεσήμανε επίσης ότι από τη βίντεο με το σπάνιο και πανέμορφο ζαρκάδι δεν είναι εμφανές αν πρόκειται για αλμπίνο ή για λευκιστικό ζαρκάδι.

«Τα αλμπίνο είναι αυτά που έχουν και κόκκινα μάτια. Τα λευκιστικά είναι αυτά που παρουσιάζουν μια χρωματική ανωμαλία, τίποτα άλλο. Οπότε δεν ξέρουμε τι είναι. Πριν κάτι μήνες είχαν βγάλει βίντεο στη Μεσσηνία ένα τσακάλι το οποίο ήταν λευκιστικό κι όχι αλμπίνο» είπε ο κ. Κομινός προσθέτοντας όμως ότι είτε είναι αλμπίνο τα ζαρκάδια, είτε λευκιστικά είναι εξίσου σπάνιες περιπτώσεις.

Περαιτέρω δε, τόνισε ότι δυστυχώς λόγω της λευκότητάς τους τα εν λόγω ζαρκάδια δυστυχώς αποτελούν εύκολο στόχο για τους θηρευτές τους και τους κυνηγούς, καθώς «δεν μπορούν αν κρυφτούν, δεν έχουν το χρωματικό καμουφλάζ που έχουν τα άλλα ζαρκάδια».

Μάλιστα, όπως ανέφερε «τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά ο πληθυσμός των ζαρκαδιών στην Ελλάδα και παρότι απαγορεύεται το κυνήγι τους δυστυχώς τα σκοτώνουν σωρηδόν οι κυνηγοί».

Εξαιτίας μάλιστα της αύξησης του πληθυσμού τους, μετά από πάρα πολλά χρόνια έκαναν την εμφάνιση τους ζαρκάδια και εντός του περιαστικού δάσους του Σέιχ Σου στη Θεσσαλονίκη.