Κοζάνη: Νέα στοιχεία για τον σοβαρό τραυματισμό της 17χρονης, πήγε να βοηθήσει φίλη της που τσακωνόταν με τον σύντροφό της

Κατά τη διάρκεια ενός καβγά φαίνεται πως τραυματίστηκε η 17χρονη από τη Κοζάνη η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η ανήλικη τραυματίστηκε τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα, μετά από βραδινή έξοδο για διασκέδαση. Την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι αντιλήφθηκε μια φίλη της να καβγαδίζει έντονα με τον σύντροφό της και τότε επιχείρησε να παρέμβει προκειμένου να τους ηρεμήσει.

Όταν προσπάθησε να τους χωρίσει, ο νεαρός φέρεται να έσπρωξε την φίλη της με αποτέλεσμα να πέσει και να παρασύρει στο έδαφος και την 17χρονη.

Αμέσως μετά το περιστατικό η ανήλικη επέστρεψε στο σπίτι της όμως λίγη ώρα αργότερα αισθάνθηκε πόνο και αδιαθεσία και έτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κοζάνης και από εκεί αργότερα στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης καθώς έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η ανήλικη νοσηλεύεται από την Κυριακή στη νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου, με την κατάσταση της υγείας της να παρουσιάζει βελτίωση και τα επόμενα 24ωρα αναμένεται να δώσει κατάθεση στις Αρχές, όταν κριθεί ότι είναι σε θέση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρόλο που δεν είχε υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά, για την υπόθεση σχηματίζεται αυτεπάγγελτη δικογραφία. Παράλληλα αναμένεται να ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν στοιχειοθετείται το αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας.