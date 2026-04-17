Γιώργος Μυλωνάκης: Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του – “Παραμένει διασωληνωμένος, σε σταθερή κατάσταση”

Στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ευαγγελισμού συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένος, αλλά σε σταθερή κατάσταση ο υφυπουργός παρά των πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, μετά από το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το πρωί της Τετάρτης (15/4/2026) και την επιτυχημένη επέμβαση για το ανεύρυσμα που εντοπίστηκε στον εγκέφαλό του.

Πριν από λίγο εκδόθηκε νέο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του

«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή», αναφέρει το νέο ιατρικό ανακοινωθέν.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης ένιωσε αδιαθεσία την περασμένη Τετάρτη στον πρωινό καφέ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και άλλα κυβερνητικά στελέχη, με αποτέλεσμα να διακομισθεί εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί που τον ανέλαβαν, προχώρησαν άμεσα σε χειρουργείο πραγματοποιώντας εμβολισμό του αγγείου στον εγκέφαλο ώστε να σταματήσει η αιμορραγία.

Αφού χειρουργήθηκε, μεταφέρθηκε σε ΜΕΘ όπου και λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα.