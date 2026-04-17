Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης και σήμερα επί της 31ης Επαρχιακής οδού Περιστεράς-Λιβαδίου

Εργασίες συντήρησης επί της 31ης Επαρχιακής οδού Περιστεράς – Λιβαδίου πραγματοποιεί η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και την Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026, με ώρα έναρξης στις 07:30 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, θα εκτελούνται γενικές εργασίες επί του ερείσματος της 31ης Επαρχιακής οδού, περίπου στο 7ο χλμ, και αντίστοιχα, εργασίες αποξήλωσης-τοποθέτησης νέων στηθαίων στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Περιστερά.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.