Αγγελική Νικολούλη: Υπάρχουν συζητήσεις να μεταφερθούν βιβλία μου στην τηλεόραση

Η Αγγελική Νικολούλη παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Τύπος Tv και τη συνάδελφο της, Κατερίνα Θεοδωροπούλου αυτή την εβδομάδα. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του MEGA μίλησε αφενός για την δυσκολία που έχει η καταγραφή εγκλημάτων στο χαρτί και αφετέρου για τη φημολογούμενη μεταφορά των βιβλίων της στη μικρή οθόνη.

Πόσο δύσκολο είναι εγκλήματα, που έχουν συγκλονίσει, να αποτυπώνονται στο χαρτί;

Όταν έχεις ζήσει μια υπόθεση, την έχεις ερευνήσει βαθιά και έχεις κοιτάξει στα μάτια ανθρώπους που έχουν χάσει τα πάντα, δεν μπορείς να γράψεις επιφανειακά. Στο χαρτί δεν υπάρχει η αμεσότητα της τηλεόρασης, πρέπει να επιλέξεις κάθε λέξη με προσοχή, με σεβασμό, με ευθύνη.

Δεν καταγράφεις απλώς γεγονότα, μεταφέρεις μια αλήθεια που πονά και οφείλεις να την προστατεύσεις, να την υπηρετήσεις χωρίς υπερβολές, χωρίς εκπτώσεις. Σε κάθε βιβλίο μου, η δημοσιογραφική έρευνα είναι η βάση. Η λογοτεχνία δίνει εικόνα, φωνή, ψυχή.

Η πληροφορία ότι κάποια από τα βιβλία σας θα μεταφερθούν στην Tv, ισχύει;

Υπάρχουν σχετικές συζητήσεις, ναι. Αν, όμως, μια τέτοια ιστορία μεταφερθεί στην εικόνα, θα πρέπει να γίνει με πολύ μεγάλη προσοχή. Το ζητούμε δεν είναι η εντύπωση, αλλά η ουσία. Αν αυτό διασφαλιστεί, τότε μπορεί να γίνει κάτι που θα έχει πραγματική αξία.