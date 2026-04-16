Μπελέρης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Πρέπει να μπει ένα τέλος στην παράνομη τουρκική αλιεία

Τις επιπτώσεις της κρίσης στην Μέση Ανατολή, αλλά και την παράνομη αλιευτική δραστηριότητα σε Ελλάδα και Κύπρο, ανέδειξε χθες με σειρά παρεμβάσεων του στην Επιτροπή Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, κ. Φρέντης Μπελέρης.

Όπως δήλωσε ο κ. Μπελέρης, οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των τιμών των καυσίμων, γεγονός που επιβαρύνει επιπλέον τους επαγγελματίες αλιείς και απειλεί την οικονομία παράκτιων και νησιωτικών περιοχών καθώς και την σταθερή πρόσβασή σε τρόφιμα.

«Απαραίτητη», σύμφωνα με τον ίδιο, «η λήψη στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη του κλάδου μέσω της παροχής οικονομικής βοήθειας στους αλιείς για τα καύσιμα και της ενίσχυσης ως πλήρη επιδότηση των επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες».

Στο μέτωπο της παράνομης Αλιείας, ο Ευρωβουλευτής επικεντρώθηκε σε Ελλάδα και Κύπρο, μιλώντας για τις αυξημένες τουρκικές παραβιάσεις με παράνομα αλιευτικά εργαλεία οι οποίες, εκτός του ότι παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, υπονομεύουν τις προσπάθειες διατήρησης των ιχθυαποθεμάτων και δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό για τους νόμιμους Ευρωπαίους αλιείς, με σοβαρές συνέπειες για τις τοπικές κοινωνίες.

Για την καλύτερη αντιμετώπιση του φαινομένου, ο κ. Μπελέρης επισήμανε την ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων στη θάλασσα και την αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογιών παρακολούθησης.

«Η προστασία των θαλασσών μας δεν είναι μόνο περιβαλλοντική υποχρέωση, αλλά και ζήτημα κυριαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», κατέληξε χαρακτηριστικά.