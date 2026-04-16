Λιάνα Κανέλλη για Γιώργο Μυλωνάκη: Καταλαβαίνω τι είναι να πάθεις εγκεφαλικό από κακοήθη μανταλάκια

Η βουλευτής Λιάνα Κανέλλη βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής του ΣΚΑΪ, «Αταίριαστοι», το πρωί της Πέμπτης 16 Απριλίου.

Η βουλευτής του ΚΚΕ εξέφρασε ειλικρινείς ευχές για ταχεία ανάρρωση στον Γιώργο Μυλωνάκη και τόνισε την ψυχολογική πίεση που μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικό από στρες.

«Περαστικά στον άνθρωπο. Κουράγιο στα παιδιά του και στη γυναίκα του. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Δύσκολα είναι αλλά απ’ ότι καταλαβαίνω είναι και ελέγξιμα σε έναν βαθμό. Να πω τη μαύρη μου αλήθεια, ανεξαρτήτως πολιτικών διαφορών, όποιος έχει βρεθεί σε παρόμοια θέση, το να πάθει εγκεφαλικό είναι το λιγότερο με αυτά που γράφονται ανεξέλεγκτα επί προσωπικού.

Δε θα πω τίποτα άλλο, γιατί καταλαβαίνω τι πάει να πει να πάθεις εγκεφαλικό από φούσκωμα προσωπικό, από κακοήθη μανταλάκια. Υπάρχει τοξικότητα, είναι στην κοινωνία, είναι παντού, είναι βαθύ και είναι το έσχατο στάδιο όταν έχει γλιστρήσει προς τα κάτω εντελώς ο καπιταλισμός. Τα έχει φτύσει εντελώς το σύστημα διεθνώς» είπε η Λιάνα Κανέλλη.