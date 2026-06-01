Χολαργός: Μαθητής τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και υποβλήθηκε σε 4ωρο χειρουργείο – “Ήταν πολύ δυνατό το σοκ” λέει ο 13χρονος

Από θαύμα σώθηκε ένας 13χρονος μαθητής γυμνασίου στον Χολαργό, ο οποίος υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι μετά από πτώση στο προαύλιο του σχολείου.

Ο ανήλικος, που σύμφωνα με πληροφορίες πάσχει από παιδικό διαβήτη, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε κάταγμα κρανίου και εσωτερική αιμορραγία, με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Η μητέρα του μαθητή ανέφερε ότι έμαθε για το περιστατικό από καθηγήτρια του σχολείου στον Χολαργό, η οποία φέρεται να της είπε «ο γιος σας χτύπησε λίγο».

Μάλιστα, οι γονείς του 13χρονου έχουν πει ότι σκοπεύουν να καταθέσουν μήνυση, καταγγέλλοντας σοβαρές παραλείψεις στη διαχείριση του περιστατικού από τη σχολική μονάδα. Όπως δήλωσαν επίσης, η υπεύθυνη καθηγήτρια έβγαλε τους μαθητές στο προαύλιο χωρίς να ενημερώσει τη διεύθυνση του σχολείου ή τη νοσηλεύτρια που είχε οριστεί να παρακολουθεί τον 13χρονο λόγω του προβλήματος υγείας του.

Μετά τον τραυματισμό, όπως υποστηρίζουν, δεν κλήθηκε ασθενοφόρο, ούτε ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιοι του σχολείου. Ο ίδιος ο μαθητής περιέγραψε μιλώντας στον ΑΝΤ1 τις στιγμές που προηγήθηκαν πριν τον βαρύ τραυματισμό του: «Ήταν η έκτη ώρα σχολείο, η τελευταία ώρα, και η καθηγήτρια μάς είπε να κατεβούμε κάτω να παίξουμε και δεν ενημέρωσε τη νοσηλεύτρια γιατί έχω διαβήτη, ούτε τη διευθύντρια.

Και έτσι όπως τρέχαμε, με έπιασε το φιλέ του βόλεϊ και έπεσα πίσω με το κεφάλι. Φώναξε ένας φίλος μου την καθηγήτριά μου. Η καθηγήτρια πήρε τη μάνα μου από το κινητό της, όχι από το τηλέφωνο του σχολείου, και είπε “ο Αριστείδης έχει χτυπήσει λίγο”».

Από την πλευρά του, ο πατέρας του μαθητή τον μετέφερε στο σπίτι, ωστόσο όταν το παιδί παρουσίασε δύο επεισόδια εμετού, οι γονείς ανησύχησαν και το μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν κάταγμα του θόλου του κρανίου στο μετωπιαίο και στο βρεγματικό οστό, καθώς και εκτεταμένο εσωτερικό αιμάτωμα.

Ο 13χρονος υποβλήθηκε σε τετράωρη χειρουργική επέμβαση κατά την οποία αφαιρέθηκε το αιμάτωμα, ενώ στο κεφάλι του τοποθετήθηκαν μεταλλικές πλάκες: «Ήταν πολύ δυνατό το σοκ, το ένιωσα. Χτύπησα εδώ πέρα όπως βλέπετε και μου έκαναν επέμβαση τέσσερις ώρες γιατί έχω και διαβήτη. Είναι πολύ δύσκολο να κάνω χειρουργείο. Εδώ χτύπησα στο κεφάλι», περιέγραψε.

Οι γονείς του 13χρονου εξέφρασαν επίσης την οργή τους για τους χειρισμούς που ακολούθησαν μετά το ατύχημα. «Δεν με ειδοποίησαν από το σχολείο, αλλά η καθηγήτρια πήρε το τηλέφωνό μου από το κινητό του Αριστείδη και με πήρε κατευθείαν από το κινητό της. Έτρεμε η φωνή της. Μου λέει “ο Αριστείδης έχει χτυπήσει λίγο”. Λέω στον πατέρα του κατευθείαν να το πάρει. Δεν πήγε πάνω στη διευθύντρια να ενημερώσει τη διευθύντρια και τη νοσηλεύτρια.», είπε ξεσπώντας η μητέρα του 13χρονου.

Σε ερώτηση για το αν υπήρχε λόγος να βγουν οι μαθητές στο προαύλιο, η μητέρα απάντησε: «Όχι. Απλώς μάλλον δεν ήθελε να κάνει το μάθημα και είπε στα παιδιά “ελάτε να βγείτε έξω να παίξετε”».

Οι γονείς υποστήριξαν ότι η καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του περιστατικού θα μπορούσε να έχει αποβεί μοιραία για το παιδί τους, ιδιαίτερα λόγω του ιατρικού ιστορικού του παιδιού. «Δεν κάλεσαν ασθενοφόρο. Θα περιμένουν εμένα να έρθω να παραλάβω το παιδί χτυπημένο για να το πάω στο νοσοκομείο; Κι αν ήμουν μακριά; Θα γινόταν χειρότερα. Έχει διαβήτη, πρέπει να έχει συνοδό ο Αριστείδης και άλλα δύο παιδιά», είπε ο πατέρας του παιδιού καταδικάζοντας το ότι δεν κλήθηκε ασθενοφόρο από το σχολείο.